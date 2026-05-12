الداخلية تنفي مراقبة المكالمات عبر التطبيقات: منشور مزيف وقديم

كتب : علاء عمران

01:29 م 12/05/2026 تعديل في 01:39 م

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة منشوراتعلى أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم صدور منشور منسوب لوزارة الداخلية يفيد بدء العمل بنظام اتصالات جديد يتم من خلاله مراقبة جميع المكالمات والمحادثات عبر مختلف التطبيقات.

نفي رسمي لشائعة المراقبة

وأكد المصدر أن ما تم تداوله غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت بصلة لوزارة الداخلية، مشددًا على أن هذا الادعاء عارٍ تمامًا من الصحة.

منشور قديم سبق تداوله

وأوضح المصدر أن المنشور المتداول قديم، وتم تداوله أكثر من مرة في عدد من الدول العربية خلال السنوات السابقة، كما نفت الأجهزة الأمنية في بعض هذه الدول تلك الادعاءات بشكل رسمي مؤخرًا.

إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات

وأشار المصدر إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم الكاذبة، في إطار مواجهة الشائعات والأخبار غير الصحيحة التي تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

