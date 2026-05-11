أصدرت جامعة الأزهر، عصر الاثنين، بيانًا نَفَت فيه تصريحات رئيسها الدكتور سلامة داوود، التي أطلقها قبل أيام وأعلن خلالها إنشاء مركز عالمي للطب النبوي بالجامعة.

كان الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، أعلن خلال كلمته في مؤتمر الواد الرقميون الذي نظمته كلية التربية بنين بالقاهرة، في الـ 27 من أبريل الماضي، إنشاء قريبًا مركز عالمي للطب النبوي يتبع الجامعة، في فيديو نشره المركز الإعلامي للجامعة عبر صفحته على "فيسبوك".

رئيس جامعة الأزهر: إنشاء مركز عالمي للطب النبوي قريبا

وقال داوود خلال كلمته في المؤتمر، إنه سيتم افتتاح في جامعة الأزهر قريبًا مركزًا عالميًا للطب النبوي، على أن يطلق عليه "مركز جامعة الأزهر الشريف للطب النبوي".

جامعة الأزهر تنفي إنشاء مركز للطب النبوي

وأصدرت جامعة الأزهر، بيانا عصر اليوم كذبت فيه ما ذكره رئيسها الدكتور سلامة داوود بشأن إنشاء مركز للطب النبوي.

وقال الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إنه لا صحة لما يُتداول عن إنشاء مركزًا للطب النبوي، مؤكدًا أن ما تداولته وسائل الإعلام بهذا الشأن عارٍ تمامًا عن الصحة.

ودعا صديق، إلى توخي الحذر والدقة فيما ينشر عن جامعة الأزهر، وعدم نشر أي معلومة تخص الجامعة إلا بعد التأكد من المصادر الرسمية بالجامعة.