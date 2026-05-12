إعلان

سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

01:36 م 12/05/2026

سعر اليورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12-5-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا ارتفعت أسعار اليورو اليوم؟

ارتفعت أسعار اليورو اليوم بعد ارتفاع سعر الدولار مدفوعًا بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية"، ما أدى إلى تراجع المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 62.17 جنيه للشراء، بزيادة 7 قروش، و62.54 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا.

بنك مصر: 62.17 جنيه للشراء، بزيادة 7 قروش، و62.54 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا.

بنك القاهرة: 62.18 جنيه للشراء، بزيادة 26 قرشًا، و62.55 جنيه للبيع، بزيادة 29 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 62.24 جنيه للشراء، بزيادة 15 قرشًا، و62.58 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 62.18 جنيه للشراء، بزيادة 19 قرشًا، و62.55 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك الأهلي المصري بنك مصر سعر اليورو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الكويت تعلن ضبط 4 متسللين من الحرس الثوري الإيراني بحراً
شئون عربية و دولية

الكويت تعلن ضبط 4 متسللين من الحرس الثوري الإيراني بحراً
زيادة 10%.. قفزة في أسعار المراوح و التكييفات مع بداية الصيف
اقتصاد

زيادة 10%.. قفزة في أسعار المراوح و التكييفات مع بداية الصيف
الفرصة الأخيرة. هل ينجو رفاق محمد عبدالمنعم من الهبوط في الدوري الفرنسي؟
رياضة عربية وعالمية

الفرصة الأخيرة. هل ينجو رفاق محمد عبدالمنعم من الهبوط في الدوري الفرنسي؟
الصور الأولى من جنازة الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة
زووم

الصور الأولى من جنازة الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة
وزيرة التنمية المحلية: ندرس تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء
أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية: ندرس تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزيرة التنمية المحلية: ندرس تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء
الصور الأولى من جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
"الكهرباء" تكشف أسباب خصم جزء من رصيد العداد مسبق الدفع