استقبل الفريق محمود عادل فوزي قائد القوات البحرية اللواء بول أوور أوتينو قائد القوات البحرية الكينية والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الرسمية للقوات البحرية بالإسكندرية والتي استمرت لعدة أيام، كما عقد الجانبان مباحثات ثنائية تناولت عدداً من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

جاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، لدعم جهود الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة.

وعلى هامش الزيارة قام الوفد بزيارة شملت الكلية البحرية لتفقد منظومة الإعداد والتأهيل للطلبة داخل الكلية التي تتم وفقاً لأحدث النظم التعليمية، وكذا زيارة عدد من الوحدات البحرية المنضمة حديثاً للتعرف على القدرات القتالية وأحدث منظومات التسليح التي تمتلكها القوات البحرية المصرية.

كما تمل زيارة ترسانة الإسكندرية للتعرف على إمكانيات الشركة الرائدة في إنتاج وبناء الوحدات البحرية.