جامعة الأزهر تحسم الجدل بشأن إنشاء مركز للطب النبوي

أعلنت جامعة الأزهر، أنه لا صحة لما يُتداول عن إنشاء مركزًا للطب النبوي، مؤكدًا أن ما تداولته وسائل الإعلام بهذا الشأن عارٍ تمامًا عن الصحة.

ودعت جامعة الأزهر، في بيان لها، إلى توخي الحذر والدقة فيما ينشر عنها، وعدم نشر أي معلومة تخص الجامعة إلا بعد التأكد من المصادر الرسمية بالجامعة.