تصوير- هاني رجب:

يواصل عدد كبير من النجوم التوافد على جنازة الراحل عبدالرحمن أبو زهرة، وتشييع جثمانه ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد إلى مثواه الأخير.

وكان من أبرز الحضور الفنان القدير رشوان توفيق، الفنان مفيد عاشور، والفنان جمال عبد الناصر.

جثمان عبدالرحمن أبو زهرة يمر من أمام مسجد الحسين والمسرح القومي

ومر جثمان الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة من أمام مسجد الحسين بعد مروره من أمام المسرح القومي وذلك تنفيذا لوصيته، قبل تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وفاة عبدالرحمن أبو زهرة

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة أمس الاثنين 11 مايو عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وسط حالة من الحزن خيمت على جميع الأوساط حزنا على فراق أحد أهم النجوم في تاريخ السينما المصرية والدراما التلفزيونية، إذ رحل عبدالرحمن أبو زهرة تاركا وراءه إرثا فنيا استثنائيا تعاون خلاله مع عدد كبير من ألمع النجوم وترك بصمة حقيقية في عالم الفن.

