إعلان

بالصور.. جمال عبدالناصر ومفيد عاشور في جنازة عبدالرحمن أبوزهرة

كتب : مروان الطيب

01:13 م 12/05/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الفنان جمال عبد الناصر
  • عرض 7 صورة
    حسن الهلالي
  • عرض 7 صورة
    مفيد عاشور يشارك في جنازة الراحل عبدالرحمن أبو زهرة
  • عرض 7 صورة
    حسن الهلالي يشارك في جنازة الراحل عبدالرحمن أبو زهرة
  • عرض 7 صورة
    وصول جثمان عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد الشرطة في الشيخ زايد
  • عرض 7 صورة
    جمال عبد الناصر في جنازة الراحل عبدالرحمن أبو زهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- هاني رجب:

يواصل عدد كبير من النجوم التوافد على جنازة الراحل عبدالرحمن أبو زهرة، وتشييع جثمانه ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد إلى مثواه الأخير.

وكان من أبرز الحضور الفنان القدير رشوان توفيق، الفنان مفيد عاشور، والفنان جمال عبد الناصر.

جثمان عبدالرحمن أبو زهرة يمر من أمام مسجد الحسين والمسرح القومي

ومر جثمان الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة من أمام مسجد الحسين بعد مروره من أمام المسرح القومي وذلك تنفيذا لوصيته، قبل تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وفاة عبدالرحمن أبو زهرة

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة أمس الاثنين 11 مايو عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وسط حالة من الحزن خيمت على جميع الأوساط حزنا على فراق أحد أهم النجوم في تاريخ السينما المصرية والدراما التلفزيونية، إذ رحل عبدالرحمن أبو زهرة تاركا وراءه إرثا فنيا استثنائيا تعاون خلاله مع عدد كبير من ألمع النجوم وترك بصمة حقيقية في عالم الفن.

اقرأ أيضا:

موعد ومكان صلاة الجنازة والعزاء على الفنان الراحل عبدالرحمن أبوزهرة

موهبة استثنائية.. من هي إيميليا التي أبهرت الجمهور في ذا فويس كيدز؟

جنازة عبدالرحمن أبوزهرة عبدالرحمن أبوزهرة جمال عبد الناصر مفيد عاشور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تنفي شائعة مراقبة المكالمات عبر التطبيقات: منشور مزيف قديم
حوادث وقضايا

الداخلية تنفي شائعة مراقبة المكالمات عبر التطبيقات: منشور مزيف قديم
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
رياضة محلية

غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
صفحة "ديزني بالعربي": عبدالرحمن أبوزهرة أسطورة لن تنسى
زووم

صفحة "ديزني بالعربي": عبدالرحمن أبوزهرة أسطورة لن تنسى
10 أندية مهددة بالهبوط في الدوري المصري الممتاز
رياضة محلية

10 أندية مهددة بالهبوط في الدوري المصري الممتاز
وزيرة التنمية المحلية: ندرس تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء
أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية: ندرس تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الصور الأولى من جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
"الكهرباء" تكشف أسباب خصم جزء من رصيد العداد مسبق الدفع