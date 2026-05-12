سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء

كتب : أحمد الخطيب

09:37 ص 12/05/2026

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، مع بداية تعاملات الثلاثاء 12-5-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4663 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5995 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6995 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7994 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 55960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79940 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 248613 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 399700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.47% إلى نحو 4714 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

