يواجه بعض مستخدمي العدادات مسبقة الدفع مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ رغم وجود رصيد داخل العداد، ما يثير حالة من القلق لدى المواطنين، خاصة مع التوسع في استخدام العدادات الذكية خلال الفترة الأخيرة.

وكشف مصدر مسؤول بـالشركة القابضة لكهرباء مصر أن فصل التيار رغم وجود رصيد لا يعني بالضرورة وجود عطل جسيم أو انتهاء الشحنة، موضحًا أن هناك أسبابًا فنية وتشغيلية قد تؤدي إلى انقطاع الكهرباء بشكل مؤقت، حفاظًا على سلامة الشبكة والأجهزة.

يرصد "مصراوي"، أبرز 7 أسباب تؤدي لفصل العداد مسبق الدفع رغم وجود رصيد:

1- زيادة الأحمال الكهربائية:-

يفصل العداد تلقائيًا عند تشغيل أجهزة بقدرات أعلى من المسموح بها، إلى جانب احتمالية حدوث عطل في الكونتاكتور الداخلي أو وجود مشاكل في التوصيلات الكهربائية داخل الوحدة السكنية.

2- عطل في الكونتاكتور الداخلي:-

قد يتعرض الكونتاكتور أو أحد المكونات الداخلية بالعداد لعطل فني يؤدي إلى فصل التيار رغم وجود رصيد كافٍ بالكارت، وهو ما يستدعي التواصل مع شركة الكهرباء لفحص العداد.

3- مشكلة في التوصيلات الكهربائية:-

وجود تلف أو ارتخاء أو سخونة في الأسلاك والتوصيلات الداخلية بالشقة قد يتسبب في فصل الكهرباء بصورة متكررة، خاصة مع ارتفاع الأحمال.

4- انخفاض أو تذبذب الجهد الكهربائي:-

بعض العدادات الحديثة مزودة بأنظمة حماية تفصل التيار تلقائيًا عند حدوث انخفاض شديد أو اضطراب في الجهد الكهربائي لحماية الأجهزة المنزلية.

5- عدم قراءة كارت الشحن بصورة صحيحة:-

في بعض الحالات لا يتمكن العداد من قراءة بيانات الكارت بشكل سليم نتيجة اتساخ الشريحة المعدنية أو وجود مشكلة بالكارت نفسه، ما يؤدي إلى توقف الخدمة مؤقتًا.

6- عدم تحديث بيانات الرصيد:-

قد يحتاج العداد إلى إعادة إدخال الكارت أكثر من مرة بعد الشحن حتى يتم نقل البيانات وتحديث الرصيد بصورة صحيحة داخل العداد.

7- فصل القاطع الرئيسي:-

أحيانًا يكون سبب انقطاع الكهرباء من القاطع الرئيسي داخل الوحدة السكنية أو لوحة التوزيع وليس من العداد نفسه، وهو ما يختلط على بعض المشتركين.

ونصح المصدر المواطنين بإتباع عدد من الخطوات قبل تقديم بلاغ رسمي، تشمل:

- التأكد من سلامة القاطع الرئيسي.

- تقليل الأحمال الكهربائية المرتفعة.

- إعادة إدخال كارت الشحن داخل العداد.

- التأكد من سلامة التوصيلات الداخلية.

- التواصل مع شركة الكهرباء حال استمرار المشكلة.

وأكد أن العبث بالعداد أو محاولة إعادة توصيل التيار بشكل غير قانوني يعرض المشترك للمساءلة القانونية وتحرير محاضر سرقة تيار، فضلًا عن توقيع غرامات مالية وفقًا للقانون.