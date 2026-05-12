نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة، الذي وافته المنية أمس الاثنين عن عمر يناهز الـ 92 عاما.

كتب الرئيس السيسي منشورا عبر صفحته الرسمية "فيسبوك": بسم الله الرحمن الرحيم

خالص العزاء في وفاة الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة الذي قدم أعمالا فنية قيمة ومميزة في المسرح والسينما والتليفزيون، تغمّده الله بالرحمة والإحسان، وأصدق المواساة لأهله ومحبيه".

ورحل عن عالمنا مساء الاثنين، الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة عن عمر ناهز الـ 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

تستعد أسرة الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة لتشييع جثمانه اليوم الثلاثاء، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

من المقرر أن يقام عزاء الفنان الراحل يوم الأربعاء المقبل داخل مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع، بحضور أسرته والمقربين.