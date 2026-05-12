سعر الدولار يتراجع في 4 بنوك مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 12-5-2026، بينما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
52.77 جنيه للشراء، و52.87 جنيه للبيع.
بنك مصر:
52.77 جنيه للشراء، و52.87 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
52.77 جنيه للشراء، و52.87 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
52.77 جنيه للشراء، و52.87 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
52.77 جنيه للشراء، و52.87 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
52.77 جنيه للشراء، و52.87 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة:
52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني:
52.77 جنيه للشراء، و52.87 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
52.79 جنيه للشراء، و52.89 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.