انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 12-5-2026، بينما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.77 جنيه للشراء، و52.87 جنيه للبيع.

بنك مصر:

52.77 جنيه للشراء، و52.87 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

52.77 جنيه للشراء، و52.87 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

52.77 جنيه للشراء، و52.87 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52.77 جنيه للشراء، و52.87 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.77 جنيه للشراء، و52.87 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:

52.77 جنيه للشراء، و52.87 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.79 جنيه للشراء، و52.89 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.