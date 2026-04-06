قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة

كتب : محمد صلاح

09:00 ص 06/04/2026 تعديل في 10:49 ص

شحن كارت الكهرباء

أعلن قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير "بدر" التابعة لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة، أسباب الشكاوى المتكررة من قبل مستخدمي عدادات الكارت بشأن وجود خصومات مفاجئة عند الشحن، والتي يعتقد البعض على إثرها بوجود أخطاء في نظام المحاسبة.

وأكد القسم في منشور رسمي عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أن العداد الكودي يعمل وفق نظام محاسبي دقيق، وأن الخصومات التي تظهر للمشتركين ترجع إلى مديونيات مسجلة على العداد نتيجة عدة عوامل، وليست نتيجة خلل أو خطأ.

وأشار إلى أن من أبرز أسباب هذه الخصومات ما يُعرف بـ"فروق الشرائح" حيث يبدأ العداد كل شهر على الشريحة الأولى الأقل تكلفة، ومع زيادة الاستهلاك والانتقال إلى شرائح أعلى، يعيد العداد احتساب الاستهلاك منذ بداية الشهر بالسعر الجديد، ما يؤدي إلى خصم فرق السعر من الرصيد المتاح أو تسجيله كمديونية في حال عدم كفاية الرصيد.

ولفت إلى أن استهلاك الكهرباء خلال"ساعات السماح" يمثل سببًا آخر لتراكم المديونية، إذ يتيح العداد استمرار التيار الكهربائي في أوقات محددة مثل أيام الجمعة والعطلات الرسمية، والفترة من الخامسة مساءً حتى العاشرة صباحًا، حتى في حال نفاد الرصيد، على أن يتم تسجيل الاستهلاك خلال هذه الفترة كرصيد سالب يتم خصمه عند الشحن.

وأضافت أن الرسوم الإدارية وخدمة العملاء تُخصم بشكل شهري من العداد، وقد تتراكم في حال عدم استخدام العداد أو تأخر الشحن لفترات طويلة، ليتم خصمها دفعة واحدة عند إعادة الشحن.

وفي السياق ذاته، أوضح أن هناك خصومات دورية أخرى، مثل أقساط تركيب العداد أو مقايسة التوصيل، والتي يتم تحصيلها تلقائيًا مع أول عملية شحن في كل شهر، إلى جانب أقساط المديونيات القديمة الناتجة عن التحويل من نظام الفواتير إلى نظام الكارت، والتي تُسدد على دفعات شهرية مبرمجة على العداد.

وقدم القسم مجموعة من النصائح للمشتركين لتجنب الخصومات المفاجئة، من بينها ضرورة الشحن في بداية الشهر قبل الانتقال إلى شرائح أعلى، والمتابعة الدورية لشاشات العداد لمعرفة قيمة الاستهلاك والمديونيات، إلى جانب الحفاظ على وجود رصيد احتياطي لتفادي الدخول في نظام "ساعات السماح".

وشدد على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، لما له من دور مباشر في تقليل الانتقال بين الشرائح وخفض قيمة الخصومات الإدارية، بما يساهم في استقرار قيمة الاستهلاك الشهري للمشتركين.

عداد الكهرباء كارت الكهرباء أسعار الكهرباء مديونية عداد الكهرباء

أحدث الموضوعات

الإسكان تستعد لطرح شقق بإيجار شهري للفئات غير القادرة
أخبار العقارات

الإسكان تستعد لطرح شقق بإيجار شهري للفئات غير القادرة
بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
نصائح طبية

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
نصائح طبية

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
زووم

قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع
أخبار المحافظات

اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق