نصائح للمواطنين.. كيف تحافظ على كفاءة عداد الكهرباء؟

كتب : محمد صلاح

09:00 ص 20/04/2026

عدادات الكهرباء

في ظل تزايد استهلاك الكهرباء وارتفاع تكلفتها، أصبح الحفاظ على كفاءة عداد الكهرباء أمرًا ضروريًا لكل مواطن، ليس فقط لتقليل الفاتورة، ولكن أيضًا لضمان دقة الاستهلاك وتفادي أي مشكلات قد تؤدي إلى تقديرات خاطئة أو أعطال مفاجئة.

ويرصد "مصراوي"، مجموعة من الإرشادات المهمة التي تساعد على الحفاظ على كفاءة عداد الكهرباء، سواء كان تقليديًا أو مسبق الدفع:

أولًا: تجنب الأحمال الزائدة

يؤدي تشغيل عدد كبير من الأجهزة الكهربائية في وقت واحد إلى تحميل زائد على العداد، ما قد يؤثر على دقته وكفاءته مع مرور الوقت، خاصة في العدادات القديمة.

ثانيًا: الفحص الدوري والتأكد من سلامة التوصيلات

يجب التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وعدم وجود أسلاك مكشوفة أو تالفة، مع الاستعانة بفني متخصص عند ملاحظة أي خلل، لتجنب حدوث أعطال أو فقد في كفاءة العداد.

ثالثًا: حماية العداد من العوامل الجوية

في حال وجود العداد خارج المنزل، يجب التأكد من تغطيته بشكل جيد لحمايته من الأتربة والأمطار وأشعة الشمس المباشرة، والتي قد تؤثر على أدائه بمرور الوقت.

رابعًا: متابعة الاستهلاك بشكل دوري

يفضل تسجيل قراءة العداد بشكل منتظم لمتابعة الاستهلاك، واكتشاف أي زيادة غير مبررة قد تشير إلى وجود مشكلة أو تسريب كهربائي.

خامسًا: استخدام أجهزة كهربائية موفرة للطاقة

يساهم استخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية (الموفرة للطاقة) في تقليل الضغط على العداد، وبالتالي الحفاظ على أدائه لفترة أطول.

سادسًا: عدم العبث بالعداد أو محاولة التلاعب به

التلاعب بالعداد يعرض المواطن للمساءلة القانونية، بالإضافة إلى أنه قد يؤدي إلى تلف العداد أو تسجيل قراءات غير دقيقة.

سابعًا: شحن كارت العداد مسبق الدفع بانتظام

بالنسبة للعدادات مسبقة الدفع، يُنصح بعدم ترك الرصيد ينفد تمامًا، والحرص على الشحن بشكل دوري لتجنب انقطاع الكهرباء أو حدوث مشكلات في التشغيل.

ثامنًا: التواصل مع شركة الكهرباء عند وجود أي مشكلة

في حال ملاحظة أي خلل في العداد مثل توقف الشاشة أو قراءات غير منطقية، يجب الإبلاغ فورًا لشركة الكهرباء المختصة لإجراء الفحص اللازمة.

