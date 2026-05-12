مصدر بـ"الكهرباء": تركيب 500 ألف عداد كودي جديد قبل نهاية يونيو المقبل

كتب : محمد صلاح

09:30 ص 12/05/2026

العداد الكودي

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تستهدف الانتهاء من تركيب نحو 500 ألف عداد كودي جديد للمباني المخالفة والعشوائية بحلول نهاية يونيو المقبل، ضمن خطة الدولة للتوسع في تقنين أوضاع المشتركين والحد من سرقات التيار الكهربائي.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة مكثفة لتركيب العدادات الكودية، خاصة بالمناطق ذات نسب الفقد المرتفعة، موضحًا أن العدادات الكودية ساهمت بشكل كبير في تقليل الاستهلاك غير القانوني وتحسين معدلات التحصيل لدى شركات التوزيع.

وأوضح أن هناك توجيهات من وزارة الكهرباء بسرعة إنهاء طلبات المواطنين وتسهيل إجراءات المعاينات والمقايسات، مع توفير العدادات اللازمة وعدم وجود أي عجز في المخزون، مؤكدًا أن الشركات تتابع يوميًا معدلات التنفيذ للالتزام بالخطة الزمنية المحددة.

وأشار إلى أن العداد الكودي يتيح للمواطن الحصول على خدمة كهرباء بشكل قانوني دون اشتراط تقديم مستندات ملكية، باعتباره وسيلة مؤقتة لحين تقنين أوضاع العقارات المخالفة، لافتًا إلى أن الوزارة مستمرة في استبدال نظام الممارسة تدريجيًا بالعدادات مسبقة الدفع.

وتابع: "الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في تركيب ملايين العدادات الكودية على مستوى الجمهورية، في إطار خطة مواجهة سرقات التيار وخفض نسب الفقد التجاري بالشبكة الكهربائية".

