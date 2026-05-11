بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد تحالف شركات “جيلا - انترو - سيجنفاي”، سبل التعاون في مجالات كفاءة الطاقة والتوسع في استخدامات الطاقات المتجددة، وذلك خلال اجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزير الكهرباء: تحسين كفاءة الطاقة أولوية للدولة

أكد وزير الكهرباء أن الدولة تعمل على تحسين كفاءة الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للكهرباء، في إطار استراتيجية التحول الطاقي وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأشار إلى استمرار العمل على رفع جودة التغذية الكهربائية وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي بمختلف القطاعات.

الكهرباء: بحث استبدال كشافات الإنارة بأخرى موفرة

شهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، من بينها مشروع استبدال كشافات الإضاءة التقليدية بكشافات “ليد” عالية الكفاءة لتحقيق وفر فوري في نسب الاستهلاك.

كما تم بحث إمكانية تطبيق أنظمة تحكم ذكية في الإنارة العامة، بما يساهم في توفير أكثر من 30% من استهلاك الكهرباء وفقًا لطبيعة التشغيل.

وزارة الكهرباء: أنظمة حديثة لمنع الهدر في الطاقة

تناول الاجتماع إمكانية تطبيق نظام متطور للتحكم في الإضاءة العامة من خلال أجهزة يتم تركيبها داخل لوحات التغذية الخاصة بالكشافات، بهدف تعزيز كفاءة إدارة الطاقة ومنع الهدر.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجال تحسين خدمات توزيع الكهرباء ورفع كفاءة الشبكات.

وزير الكهرباء: التوسع في الطاقة الشمسية وربطها بالشبكات

أوضح الدكتور محمود عصمت أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى بحث إقامة مشروعات للطاقة المتجددة مزودة ببطاريات تخزين وربطها على شبكات التوزيع، في إطار التوسع في استخدامات الطاقة الشمسية.

وأكد أن الوزارة مستمرة في تنفيذ استراتيجية تنويع مصادر توليد الكهرباء وزيادة الاعتماد على الطاقات النظيفة والمتجددة.

الكهرباء: نستهدف وصول الطاقة المتجددة إلى 45% في 2028

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة والنظيفة في مزيج الطاقة لتصل إلى 45% بحلول عام 2028.

وأكد أن الوزارة تواصل العمل على دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء باستخدام أحدث التكنولوجيات لتعزيز إدارة الطاقة ومنع الفاقد في مختلف الاستخدامات الصناعية والمنزلية والتجارية.

وزير الكهرباء: التكنولوجيا الحديثة تساهم في ترشيد الاستهلاك

وشدد الدكتور محمود عصمت على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الطاقة وتحسين كفاءة الاستهلاك، مؤكدًا أن هناك العديد من النماذج الناجحة التي يمكن تطبيقها في مختلف القطاعات لتحقيق الاستدامة وترشيد استخدام الكهرباء.