تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توسعات مصنع شركة “بروكتر آند جامبل مصر”، وذلك خلال جولته التفقدية اليوم بعدد من المصانع بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وعدد من قيادات الشركة.

رئيس الوزراء: الدولة تضع التصنيع المحلي على رأس الأولويات

أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تضع ملف التنمية الصناعية وتوسيع نطاق التصنيع المحلي ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وشدد مدبولي على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ استراتيجية تستهدف تعزيز القدرات التصديرية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، بما يدعم تحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وزير الصناعة: الدولة تدعم توسع الشركات العالمية بالسوق المصرية

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم الدعم الكامل للمؤسسات الصناعية والشركات العالمية الكبرى، بما يشجعها على التوسع في استثماراتها داخل السوق المصرية.

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على تعميق التصنيع المحلي وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يسهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

“بروكتر آند جامبل”: مصر مركز استراتيجي للتصنيع والتصدير

أوضح كريم الشريف، المدير العام لشركة “بروكتر آند جامبل” في مصر، أن الشركة تعتبر مصر مركزًا استراتيجيًا للتصنيع والتصدير، مؤكدًا التزام الشركة بالتوسع في الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات والاستثمار في الكوادر المصرية.

وأضاف أن الشركة تعمل حاليًا على إضافة خطي إنتاج جديدين لمنتجات “بامبرز”، بما يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية وتوفير فرص عمل فنية مباشرة بنسبة 20%.

المدير العام: صادرات الشركة تبلغ 200 مليون دولار إلى 40 دولة

أشار المدير العام إلى أن “بروكتر آند جامبل مصر” تُعد من أكبر الشركات المصدرة في قطاع السلع الاستهلاكية والكيماويات، حيث تصل قيمة صادراتها السنوية إلى نحو 200 مليون دولار أمريكي.

وأوضح أن صادرات الشركة تمتد إلى نحو 40 دولة تشمل أسواق الخليج وأفريقيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبلاد الشام.

مدير المصنع: أحدث أنظمة التشغيل لضمان الجودة العالمية

تفقد رئيس الوزراء، خلال الجولة، خطوط الإنتاج ومنطقة المواد الخام والتعبئة، حيث استمع إلى شرح من المهندس عمر الخولي، مدير المصنع، حول التكنولوجيا المستخدمة في التشغيل.

وأكد مدير المصنع أن خطوط الإنتاج تعتمد على أحدث أنظمة التشغيل الآلي والرقابة الرقمية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة العالمية، إلى جانب تطبيق معايير الاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

“بروكتر آند جامبل”: 70% من الإنتاج للتصدير ودعم 10 آلاف فرصة عمل

أوضح كريم الشريف أن الشركة تصدر نحو 70% من إجمالي إنتاجها، مع وجود خطط لزيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة توفر فرص عمل مباشرة، إلى جانب دعم نحو 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة من خلال شبكة الموردين والشركاء ومقدمي الخدمات.

الشركة: السيدات يمثلن 50% من القوى العاملة بالمكاتب

أكد المدير العام لشركة “بروكتر آند جامبل مصر” أن السيدات يمثلن نحو 50% من القوى العاملة بمكاتب الشركة ومركز الخدمات الإقليمي، في إطار التزام الشركة بترسيخ ثقافة التنوع والشمول وتمكين المرأة.

وأضاف أن الشركة تواصل تنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية للعام التاسع على التوالي، إلى جانب جهودها في مجال الاستدامة البيئية وإعادة تدوير مياه الصرف الصناعي وتقليل الأثر البيئي للعمليات الإنتاجية.