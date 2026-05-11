وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، على مشروع موازنة هيئة ميناء الإسكندرية للعام المالي 2026/2027، وسط مطالبات بزيادة العوائد وتعظيم الموارد.

رئيس هيئة الميناء: الموازنة الجديدة تتجاوز 26 مليار جنيه

استعرض اللواء إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مشروع الموازنة، موضحًا أن إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي 2026/2027 بلغ 26 مليارًا و140 مليون جنيه.

وأشار إلى أن اعتمادات العام المالي الجاري 2025/2026 بلغت 21 مليارًا و915 مليونًا و202 ألف جنيه، بزيادة قدرها 4 مليارات و224 مليونًا و798 ألف جنيه، بنسبة نمو تصل إلى 19%.

رئيس الهيئة: زيادة الموازنة الجارية والرأسمالية للميناء

أوضح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أن تقديرات الموازنة الجارية للهيئة خلال العام المالي الجديد بلغت 15 مليارًا و188 مليون جنيه، مقارنة بـ13 مليارًا و152 مليون جنيه خلال العام الحالي، بزيادة 15.5%.

وأضاف أن تقديرات الموازنة الرأسمالية سجلت 10 مليارات و952 مليون جنيه، بزيادة بلغت 2 مليار و188 مليونًا و798 ألف جنيه بنسبة نمو 25%.

لجنة النقل: تساؤلات حول زيادة الوقود والأجور

شهد الاجتماع مناقشات موسعة بشأن بعض بنود الموازنة، من بينها ارتفاع مخصصات الوقود والزيوت من 90 مليون جنيه إلى 148.6 مليون جنيه، بزيادة تصل إلى 65%.

وتساءل النواب عما إذا كانت هذه الزيادة ترتبط بالتوسع في التشغيل أم بارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية، كما ناقشوا أسباب زيادة الأجور بنسبة 18% وعدد العاملين المتوقع نقلهم من ترام الإسكندرية إلى الهيئة.

النواب: انخفاض الفوائد يحتاج إلى توضيح

تضمنت ملاحظات اللجنة أيضًا الاستفسار عن أسباب انخفاض بند الفوائد بالموازنة، وما إذا كان ذلك يرجع إلى سداد قروض قائمة أو إعادة هيكلة المديونية أو انتهاء التزامات خاصة ببعض المشروعات.

وحيد قرقر: فائض الميناء أقل من الطموحات

أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن تقدير صافي الربح والفائض المحول للحكومة بقيمة 3 مليارات جنيه، مقابل 2 مليار و760 مليونًا و688 ألف جنيه خلال العام الحالي، لا يزال أقل من المستوى المستهدف.

وأشار إلى أن ميناء الإسكندرية يمتلك مقومات تشغيلية ولوجستية كبيرة تؤهله لتحقيق عوائد أكبر للدولة، خاصة في ظل الفرص الواعدة بقطاع النقل البحري.

لجنة النقل: ضرورة وضع خطة لتعظيم الموارد

أوصت لجنة النقل والمواصلات، في ختام الاجتماع، بضرورة إعداد خطة واضحة لتعظيم موارد هيئة ميناء الإسكندرية وزيادة الفائض المحول للخزانة العامة خلال السنوات المقبلة.

وأكدت اللجنة أهمية رفع كفاءة التشغيل وتحسين استغلال الأصول وتنمية الخدمات اللوجستية المرتبطة بالميناء، بما يتناسب مع مكانة ميناء الإسكندرية باعتباره أحد أكبر الموانئ المصرية.

كما أوصت اللجنة بموافاتها ببيان تفصيلي حول المشروعات الاستثمارية المستهدف تنفيذها، ومصادر تمويلها، ونسب التنفيذ الفعلية للمشروعات الجارية.