الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة “الشمس”.. ما السبب؟

كتب : أحمد الجندي

03:12 م 11/05/2026 تعديل في 03:12 م
عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، صباح اليوم، اجتماعه الدوري، وناقش عددًا من القضايا الهامة على الساحة الإعلامية.

وقرر المجلس الموافقة على التوصيات الصادرة عن لجنة الشكاوي برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بشأن ما أسفر عنه الفحص الذي قامت به اللجنة لما ورد من مخالفات بتقارير الإدارة العامة للرصد، والتي جاءت كالتالي:

أولًا: استدعاء الممثل القانوني لقناة "الشمس" لجلسة استماع، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج «علامة استفهام» المذاعة بتاريخ 6 مايو الجاري، تقديم مصعب العباسي، من مخالفات للأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس، أثناء استضافة عصام عجاج، المحامي، بسبب استخدام ألفاظ غير لائقة بالظهور الإعلامي، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018.

استدعاء مسؤول الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي

ثانيًا: استدعاء مسؤول الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، باسم رحيمة الشريف لجلسة تحقيق بشأن ما تضمنته المواد المذاعة من مخالفات لأحكام القانون والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، و استخدام ألفاظ غير لائقة، ونشر مقاطع للطبيب الراحل ضياء العوضي.

وأصدر المجلس هذه القرارات بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، الأمين العام، والدكتورة منى الحديدي، والكاتب الصحفي عادل حموده، والمستشار عبدالسلام النجار، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، والكاتبة الصحفية علا الشافعي، أعضاء المجلس.

