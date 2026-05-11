تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم؛ توسعات مصنع شركة "مارس ايجيبت"، وذلك خلال جولته بمدينة السادس من أكتوبر لافتتاح وتفقد عدد من المصانع ومواقع الإنتاج.

تهيئة بيئة الاستثمار الجاذبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

وجدد رئيس الوزراء تأكيد مواصلة جهود تهيئة بيئة الاستثمار الجاذبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعديد من القطاعات، وذلك بما يسهم في جذب الشركات العالمية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، أو التوسع فى استثمارات قائمة بالفعل، دعماً لخطط هذه الشركات للإنطلاق من مصر إلى الأسواق العالمية، وهو ما يأتي اتساقا مع جهود الدولة لزيادة حجم الصادرات المصرية، وزيادة تنافسية المنتجات فى الأسواق العالمية.

إنشاء خطوط إنتاج جديدة علي مستوي العالم خلال العقد الماضي

استمع رئيس الوزراء، خلال جولته فى أرجاء المصنع، إلى شرح من الدكتور محمد فوزى، المدير الإقليمي لشركة "مارس"، الذي أوضح أن المصنع بدأ إنتاجه منذ عام 2005، ووصل حجم استثماراته الآن إلى نصف مليار دولار، مشيراً إلى أن ما تم ضخه من استثمارات خلال السنوات العشر الماضية يعد من أكبر الاستثمارات التي ضختها شركة "مارس" لإنشاء خطوط إنتاج جديدة علي مستوي العالم خلال العقد الماضي، كما أنها تعتبر من أكبر الاستثمارات الأمريكية في مصر في مجال إنتاج السلع سريعة الدوران خلال السنتين الماضيتين، مؤكداً أن جميع هذه الاستثمارات ممولة بالكامل من الشركة الأم بالولايات المتحدة الأمريكية.

خط إنتاج باونتي هو ثاني خط إنتاج للعلامة التجارية في العالم



أضاف الدكتور محمد فوزى، أن المصنع يضم عدد 8 خطوط إنتاج، وأنه بفضل خطوط الإنتاج الجديدة، ينضم مصنع "مارس ايجيبت" إلي أكبر 5 مصانع علي مستوي شركة "مارس" عالميا من حيث الحجم والطاقة الانتاجية، موضحاً أنه من خلال الخطوط الجديدة، سيتم إنتاج العلامات التجارية "باونتي" و "مارس" و "سنيكرز" محليا، ولأول مرة ليس فقط في مصر ولكن في اقليم الشرق الأوسط وأفريقيا، هذا فضلا عن أن خط إنتاج "باونتي" هو ثاني خط إنتاج للعلامة التجارية في العالم، والمصنع الآخر يقع في هولندا.

ولفت الدكتور محمد فوزى إلى أن مصنع الشركة بالسادس من أكتوبر هو المصنع الوحيد بالمنطقة الذي يقوم بإنتاج كافة العلامات التجارية من الشوكولاتة "جلاكسي"، و"تويكس"، و"باونتي"، و"مارس"، و"سنيكرز"، و"ميلكي واي" بمختلف الأشكال والأحجام، وتصل الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع بعد الخطوط الجديدة إلي 65 ألف طن سنويا، بينما الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع بالكامل تصل إلي 150 ألف طن سنويا، مما يعني إمكانية التوسع في الإنتاج مستقبلاً.

ونوه الدكتور محمد فوزى إلى أن حجم صادرات المصنع زاد خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 259% مقارنة بنفس الفترة لعام 2025، وذلك بقيمة دولارية وصلت إلي 86 مليون دولار أمريكي، وهو ما جعل الشركة تعتبر أكبر مصدر للشوكولاتة في مصر وثاني أكبر مصدر للصناعات الغذائية في مصر عن الربع الأول من العام الحالي، وفقا للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، مضيفاً أن حجم الصادرات يقدر بـ 93% من اجمالي حجم الإنتاج، مع زيادة في عدد الأسواق العالمية لتصل الي 30% من اجمالي دول العالم، وذلك بنحو 58 دولة في أفريقيا، اسيا، أوروبا وأستراليا.

وأشار المهندس أسامة هلال، مدير عام المصنع، إلى أن جميع خطوط الإنتاج والتى تصل إلى 8 خطوط تعمل جميعها وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الذكاء الصناعي واستخدام الروبوت، وهو ما يضمن سلامة المنتجات بنسبة 100 %، وأن خطوط الإنتاج الجديدة مميكنة بالكامل وهو ما يضمن اقل نسبة ممكنة من الأخطاء وعدم المساس بالجودة، لافتا إلى أن نسبة المكون المحلي تصل إلى 70% من إجمالي مكونات الإنتاج، وأن نسبة 100% من مواد التعبئة والتغليف المستخدمة يتم توريدها من موردين محليين.

وأوضح المهندس أسامة هلال، أن مصنع السادس من اكتوبر ينتج 181 صنفا مختلفا سنوياً، حيث ينتج الشوكولاتة بجميع أحجامها وأشكالها، بما في ذلك الرولد ويفر وجواهر والشوكولاتة المحشوة، وأن المصنع يُعد الأول علي مستوي شركة "مارس" الذي يقوم بابتكار ويفر رولز من علامات تجارية عالمية مثل "تويكس" و "سنيكرز" و "باونتي" والتي شقت طريقها بالفعل لأسواق المنطقة.

ولفت المهندس أسامة هلال، إلى أن مصنع السادس من أكتوبر يحقق 0% نفايات، وهو أول مصنع علي مستوي شركة "مارس" خارج الولايات المتحدة وأوروبا يحقق هذا الانجاز، كما أن المصنع يُعد من أوائل المصانع في مصر التى حصلت على شهادة "LEED" المعترف بها عالمياً لتحقيق الاستدامة، مضيفاً أنه يتم تعزيز عمليات المصنع في مصر من خلال تشغيل وحدة معالجة مياه الصرف الخاصة بالمصنع، وأنه حقق 8% خفضا في استهلاك الكهرباء، و20% خفضا في استهلاك المياه، وجار العمل على استخدام مصادر للطاقة المتجددة.

وأشار المهندس أسامة هلال إلى المصنع يعمل به حالياً ما يزيد على 1000 موظف، وموظفة من الكفاءات المصرية، هذا إلى جانب توفير فرص عمل لأكثر من 20,000 من الكفاءات المصرية بشكل غير مباشر ما بين موردين، وشركاء أعمال، ومندوبي بيع، وغير ذلك من الوظائف.

وفى ختام جولته بأرجاء المصنع، أدار رئيس الوزراء حواراً مع شابة مسئولة عن تشغيل احدى الماكينات المعقدة داخل خطوط الإنتاج بالمصنع، متسائلا عن ظروف العمل، ومؤهلها الدراسي، حيث أجابت الشابة، بأنها خريجة مدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية، وتدرس حالياً بالمعهد العالي للهندسة التكنولوجية، وشرحت طرق تشغيل الماكينة، وبرنامج عملها اليومي، وفى هذا السياق قدم رئيس الوزراء لها الشكر والتقدير على جهودها وتفانيها فى العمل، والسعى لاكتساب المزيد من الخبرات والدرجات التعليمية فى المجالات التكنولوجية، معرباً عن فخره بها وبمختلف الشباب المصري فى جميع ميادين العمل.