"سيارات أكل العيش"| شيفرولية الجامبو بحمولة 5.2 طن (أسعار ومواصفات)

كتب : رأفت العربي

02:31 م 11/05/2026 تعديل في 02:38 م
    شيفروليه الجامبو
    شيفروليه الجامبو

تقدم مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيفرولية الأمريكية في مصر السيارة شيفرولية جامبو، التي تعد واحدة من سيارات النقل التجاري الأبرز في السوق المحلي.

تتوفر نسخة شيفروليه جامبو 2027 المجمعة بمصانع الشركة في مصر بسعر رسمي يبدأ من 1.575.000 جنيه للفئة الأولى، و1.599.500 جنيه للفئة الثانية، والفئة الأعلى تجهيزًا سعرها الجديد 1.685.000 جنيه.

مواصفات "شيفرولية الجامبو" الجديدة في مصر

شيفروليه الجامبو تتميز بكابينة واسعة، وحموله التي تتراوح بين 3.3 و 5.2 طن، تقدم شيفروليه الجامبو بأكثر من خيار التي تتدرج فيها سعات المحرك من 2.8 الى 4.6 لتر كما تتدرج الحمولات من 3.3 الي 5.2 طن.

محرك شيفرولية الجامبو

موديلات شيڤروليه الچامبو الثلاثة (QMR / NPR / NQR) تتميز بمحرك 4 سلندر، حقن مباشر لوقود الديزل ، فتيس يدوي 5 سرعات ، عجلة قيادة پاور ، نظام مساعدين هيدروليكي مزدوج الأداء، كابينة قلابة لسهولة الصيانة.

تجهيزات شيفرولية الجامبو

بالإضافة إلى المواصفات الأساسية للراديو بسماعتين مع Bluetooth / USB / AUX، ونوافذ كهربائية ، وقفل مركزي ، وكابينة واسعة.

وزودت مقصورة السيارة في الفئات الأعلى بتجهيزات مميزة شملت شاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة مدعمة بكاميرا خلفية تساعد على ركن السيارة مزودة بخاصية الرؤية الليلية.

مدة الضمان على سيارة شيفرولية الجامبو

وبحسب المعلن من شركة المنصور للسيارات الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيفروليه في مصر، تقدم الدبابة الجديدة بضمان لمدة 5 سنوات / 150,000 كيلومتر أيهما أقرب.

