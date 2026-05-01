بين الأمواج والرصاص.. حكاية صياد سويسي تحول إلى فدائي في سيناء (صور)

استضافت دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية، مساء اليوم الخميس، العرض الفني للباليه "أنا بافلوفا"، بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي، في إطار تعزيز التعاون الثقافي والفني بين مصر وروسيا.

مشاركة 200 طالبة على خشبة سيد درويش

شهد مسرح سيد درويش تقديم مجموعة من التابلوهات الراقصة المستوحاة من أشهر أعمال الباليه العالمية، بمشاركة أكثر من 200 طالبة من قسم الباليه بالمركز الثقافي الروسي، قدمن عروضًا عكست مستوى تدريب احترافي وأداء فني متميز.

إخراج فني وإشراف احترافي

تولى الإخراج الفني للعرض كل من إيكاترينا لوجينافا ويوليا زويفا، اللتين أشرفتا على تصميم المشاهد الراقصة، بما أضفى طابعًا فنيًا متكاملًا على العرض.

حضور جماهيري كامل وإشادات واسعة

شهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث امتلأت مقاعد المسرح قبل انطلاق العرض، وسط إشادات من الحضور بالمستوى الفني للطالبات، مؤكدين أهمية هذه الفعاليات في دعم الفنون الراقية وتعزيز التبادل الثقافي.