إعلان

أمريكا تفرض عقوبات على رئيس الكونغو السابق لدعمه المتمردين

كتب : مصراوي

01:22 ص 01/05/2026

رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية السابق، جوزيف كاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واشنطن (أ ب)

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية السابق، جوزيف كابيلا، لدوره المزعوم في تمويل وتقديم الدعم السياسي للجماعات المتمردة التي تنشط في شرق بلاده.

وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية، اليوم الخميس، استهداف كابيلا -الذي شغل منصب رئيس الكونغو من عام 2001 حتى 2019- بتجميد جميع الأصول التي قد يمتلكها في الولايات المتحدة، أو تلك التي تمر عبر المؤسسات المالية الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان، إن كابيلا كان يدعم حركتي "إم 23" المدعومة من رواندا و"تحالف نهر الكونجو"، وهي جماعات متمردة تسعى للإطاحة بالحكومة الكونغولية الحالية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

