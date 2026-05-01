إعلان

الإمارات تعلن حظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

كتب : د ب أ

01:20 ص 01/05/2026

وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية حظر سفر مواطني دولة الإمارات إلى إيران ولبنان والعراق، نظراً للتطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة.

ودعت الخارجية الإماراتية جميع المواطنين المتواجدين في هذه الدول إلى سرعة المغادرة والعودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وقالت الخارجية إنه في إطار حرص دولة الإمارات على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، تؤكد وزارة الخارجية أهمية الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، وتهيب بالمواطنين المتواجدين في إيران ولبنان والعراق التواصل معها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الإماراتية الإمارات إيران لبنان العراق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

