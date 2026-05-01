أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا عن فصل مؤقت للتيار الكهربائي بعدد من القرى، لمدة 3 ساعات غدًا السبت، وذلك في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة شبكة الكهرباء وضمان استقرار الخدمة.

القرى المتأثرة بالانقطاع

وأوضحت الوحدة المحلية أن الانقطاع سيشمل قرى الصبريات، وأبومناع بحري، والغرابوة، وفاو بحري، والجحاريد، على أن يبدأ من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الساعة الثامنة صباحًا.

تطوير الشبكة وتحسين الخدمة

وأكدت أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة قطاع الكهرباء لتحديث الشبكات وتحسين مستوى الأداء، بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمواطنين وتقليل الأعطال المستقبلية.

مناشدة للمواطنين

وناشدت الوحدة المحلية الأهالي وأصحاب المخابز والمنشآت الخدمية ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع، لتفادي أي تأثيرات ناتجة عن توقف التيار بشكل مؤقت.

عودة التيار فور الانتهاء

وشددت الوحدة المحلية على أن فرق الصيانة ستنتهي من الأعمال في المواعيد المحددة، على أن يتم إعادة التيار الكهربائي فور الانتهاء مباشرة دون أي تأخير.