أشاد محمد نصر الأسيوطي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالدور الذي تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التحرك لاحتواء التصعيد الإقليمي والمساهمة في وقف العمليات العسكرية بالمنطقة.

وأكد "الأسيوطي" أن التحركات المصرية، لا سيما عبر وزارة الخارجية المصرية، تعكس رؤية استراتيجية تقوم على تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في تحقيق التهدئة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

التحركات المصرية تعتمد على الحلول السياسية

وأشار إلى أن مصر لعبت دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية، وهو ما عزز من قدرتها على أداء دور فعال في خفض حدة التوترات.

التأكيد على دعم مصر لاستقرار المنطقة وتخفيف تداعيات الحرب

واستشهد النائب بما جاء في تصريحات الرئيس السيسي، مؤكدًا أن مصر تدعو كافة الأطراف للانخراط بجدية في المباحثات وصولًا إلى السلام الدائم والتعايش السلمي بين شعوب المنطقة والعالم، مشددًا على أهمية هذا النهج في تحقيق الاستقرار.

واختتم "الأسيوطي" بالتأكيد على أن استمرار التحرك المصري لدعم التهدئة من شأنه أن يسهم في الحد من التداعيات الاقتصادية العالمية، ويعزز من فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.