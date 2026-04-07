إعلان

البترول: تصفية مستحقات الشركاء الأجانب يونيو المقبل.. واكتشافات كبرى بالمتوسط

كتب : داليا الظنيني

08:12 م 07/04/2026

جانب من عمليات تنقيب عن البترول والغاز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الدولة المصرية تمضي قدماً في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، مشيراً إلى صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وقال ناجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن الحكومة نجحت بالفعل في سداد جزء كبير من المديونيات التي كانت قد وصلت سابقاً إلى 6 مليارات دولار، كاشفاً عن خطة طموحة لتصفية هذه المستحقات بالكامل لتصل إلى "صفر" بحلول شهر يونيو المقبل، مع الالتزام بصرف الدفعات الشهرية المنتظمة لشركاء الاستثمار.

اكتشافات غاز كبرى تعزز مكانة مصر الطاقية

وفيما يخص النشاط الاستكشافي، أوضح المتحدث باسم الوزارة أن مصر لا تزال واجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، وهو ما تكلل مؤخراً بتحقيق اكتشافين بارزين، أحدهما بالتعاون مع شركة إماراتية.

وأضاف أن منطقة البحر المتوسط شهدت كشفاً مهماً يضم احتياطيات ضخمة تُقدر بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز، بالإضافة إلى 130 مليون برميل، وهو ما يبرهن على امتلاك مصر لمناطق واعدة لم تكتشف كامل أسرارها بعد.

بيئة استثمارية محفزة ودعم حكومي غير مسبوق

وتابع المهندس محمود ناجي حديثه مشدداً على أن النجاحات الأخيرة هي نتاج مجهودات حثيثة تبذلها وزارة البترول، مدعومة برؤية سياسية وحكومية تهدف لتحويل مصر إلى بيئة استثمارية مثالية.

ولفت في ختام تصريحاته إلى أن الحزم التحفيزية التي قدمتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها بوضوح من خلال توالي الاكتشافات الجديدة، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاستثمار في مصر الغاز الطبيعي وزارة البترول

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

