تبدأ محافظة الجيزة في قطع المياه عن شارع النيل الأبيض بمنطقة المهندسين لمدة 6 ساعات، بداية من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الثلاثاء وحتى الساعة 6 صباح الأربعاء، وذلك ضمن أعمال رفع كفاءة وتحسين ضغوط المياه بمنطقة ميت عقبة.

سبب انقطاع المياه عن شارع النيل الأبيض اليوم

أعلنت "المحافظة" في بيان رسمي، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستنفذ أعمال لحامات على خطوط المياه بالمنطقة، في إطار خطة شاملة لإحلال وتجديد شبكات المياه بالمرحلة الأولى بشوارع متفرقة من ميت عقبة.

وأوضحت "الجيزة" أن الأعمال تشمل تنفيذ لحامات على خطوط بأقطار 300 مم و150 مم و100 مم، بما يستلزم إيقاف ضخ المياه مؤقتًا لحين الانتهاء من الأعمال الفنية وضمان كفاءة التشغيل.

وأضاف "البيان" أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه تشمل شارع النيل الأبيض في الاتجاه المؤدي إلى مستشفى مصطفى محمود.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة الدفع بسيارات مياه نقية صالحة للشرب لتلبية احتياجات المناطق المتأثرة عند الحاجة.



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