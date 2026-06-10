تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، العرض المسرحي "ماذا حدث في بيت الصبّاح"، وذلك في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، بقصر ثقافة الشاطبي، ضمن عروض الموسم الحالي، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض عن نص "زيارة مفتش الشرطة" للكاتب الإنجليزي جي بي برستلي، وإخراج أحمد الحصافي، وتدور أحداثه حول حفل يقام بمنزل رفعت الصبّاح، الذي يشهد جريمة قتل غامضة، وتتصاعد الأحداث مع دخول المحلل الجنائي "كمال بركات" الذي يفجر مفاجأة بعد وضع أحد المدعوين أمام دائرة الاتهام.

"ماذا حدث في بيت الصبّاح" تجربة نوعية لقصر ثقافة الشاطبي، أداء: أحمد حسين، عمر مصطفى، حسام عبد المجيد، ميسون محمد، يوسف عبد العزيز، عمر عادل، نوران العربي، آن هشام، وعمر فتحي.

دراماتورج أحمد حسين، عمر عادل، وأحمد الحصافي، إضاءة معاذ مدحت، موسيقى أبانوب سليمان، ملابس حسام عبد الحميد،

ماكياج هيلين هشام، تنفيذ ديكور مريم أحمد، أنطون عياد، وتسنيم أيمن.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقدم بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة الإسكندرية.