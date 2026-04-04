كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت، على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه تسود اليوم أجواء دافئة إلى مائلة للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حارة على جنوب الصعيد، أما خلال ساعات الليل فتكون الأجواء باردة، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة 24 درجة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية، وعلى مناطق من شمال وجنوب الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر، وجنوب سيناء، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا:

