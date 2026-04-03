شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة احتفالية العيد القومي الـ107 لمحافظة الجيزة بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة والدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة حيث أدّوا شعائر صلاة الجمعة بمسجد السيدة خديجة بنت خويلد بمنطقة غرب سوميد بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور رسمي وتنفيذي وديني واسع.

ونُقلت شعائر الصلاة عبر التلفزيون المصري والإذاعة، حيث تلا القرآن الشيخ محمود الخشت، وألقى الخطبة الدكتور محمود عابدين أبو الحسن، والتي تناولت في خطبتها الأولى بعنوان "قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ" قيمة الرحمة، مؤكدةً أنها أساس هذا الدين، وأن النبي ﷺ هو القدوة في التعامل الإنساني، خاصة مع اليتامى، فيما جاءت الخطبة الثانية بعنوان "ترشيد استهلاك الكهرباء" لتؤكد ضرورة الاعتدال وعدم الإسراف، واختُتمت الخطبة بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وأبنائها، وأن يعم الأمن والخير ربوع الوطن، وأن يوفق الجميع لطاعته ويرزق الأمة السلامة والبركة في الأعياد والمناسبات.

ووجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة التهنئة لأهالي المحافظة بهذه المناسبة معربًا عن خالص تمنياته بدوام التقدم والازدهار، ومؤكدًا استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.

كما وجّه محافظ الجيزة الشكر والتقدير للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية على حضورهم ومشاركتهم أهالي الجيزة احتفالاتهم بالعيد القومي، بما يعكس روح التعاون والتلاحم بين المحافظات.

حضر الاحتفال محمد نور الدين السكرتير العام و محمد مرعي السكرتير العام المساعد والعميد احمد عبدالحليم جبر مساعد المستشار العسكري لمحافظه الجيزة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ إلي جانب الشيخ سيد عمارة مدير مديرية أوقاف الجيزة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية والدينية.