زار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، مستشفى بهية المتخصصة في علاج سرطان الثدي والدعم النفسي والاجتماعي للمرضى من النساء والاكتشاف المبكر للمرض.

وكان في استقباله والوفد المرافق له ليلى سالم عضو رئيس مجلس أمناء مؤسسة بهية، وحفيدة السيدة بهية وهبي صاحبة فكرة ومؤسسة مركز علاج سرطان الثدي بالمجان، والسفيرة نبيلة مكرم المدير التنفيذي للتحالف الوطنى للعمل الأهلى وقيادات المستشفى.

تفاصيل زيارة البابا تواضروس الثاني لمستشفى بهية

تم تقديم عرض عن تاريخ إنشاء المستشفى والأقسام الموجودة فيها، وطريقة العمل وتم التأكيد على مجانية الخدمة المقدمة للجميع. ثم تفقد قداسة البابا المستشفى وبارك المرضى الموجودين.

وألقى البابا تواضروس كلمة أشاد فيها بالدور الإنساني الذي تقوم بها، وتقديم العلاج بالمجان لجميع المرضى، وأثنى كذلك على الأسلوب الراقي والمعايير المهنية التي تتعامل بها المستشفى مع المترددين عليها، والذي يتسم بالانسانية والكرامة منوهًا إلى أهمية التعاون بين مؤسسة بهية وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الاهلي.

ويذكر أنه رافق البابا تواضروس الثاني خلال الزيارة كل من: الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والراهب القس عمانوئيل المحرقى مدير مكتب البابا، والقمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات والقس أنطونيوس صبحي استشاري تطوير البرامج بالأسقفية والدكتورة غادة برسوم نائب رئيس مجلس أسقفية الخدمات والدكتورة رانيا سليمان مدير برنامج الصحة بالأسقفية والشماس چوزيف رضا من سكرتارية البابا.

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