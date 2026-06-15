مواعيد مباريات اليوم الإثنين في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تتواصل اليوم الإثنين 15 يونيو منافسات بطولة كأس العالم 2026، بإقامة عدد من المواجهات المرتقبة التي ينتظرها عشاق كرة القدم.

ويترقب الجمهور المصري الظهور الأول لمنتخب مصر في المونديال، عندما يواجه نظيره البلجيكي في قمة مباريات المجموعة السابعة، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لتحقيق بداية قوية أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية.

كما تشهد منافسات اليوم مواجهة تجمع إسبانيا مع الرأس الأخضر ضمن المجموعة الثامنة، إلى جانب لقاء السويد وتونس الذي يفتتح مباريات اليوم.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الاثنين كالتالي:

السويد ضد تونس - 5:00 فجرا - بي إن سبورت ماكس 2 و4

إسبانيا ضد الرأس الأخضر - 7:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1و 3

مصر ضد بلجيكا - 10:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 2 و 4