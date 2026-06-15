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مواعيد مباريات اليوم الإثنين في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

02:33 ص 15/06/2026

كأس العالم 2026

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تتواصل اليوم الإثنين 15 يونيو منافسات بطولة كأس العالم 2026، بإقامة عدد من المواجهات المرتقبة التي ينتظرها عشاق كرة القدم.

ويترقب الجمهور المصري الظهور الأول لمنتخب مصر في المونديال، عندما يواجه نظيره البلجيكي في قمة مباريات المجموعة السابعة، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لتحقيق بداية قوية أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية.

كما تشهد منافسات اليوم مواجهة تجمع إسبانيا مع الرأس الأخضر ضمن المجموعة الثامنة، إلى جانب لقاء السويد وتونس الذي يفتتح مباريات اليوم.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الاثنين كالتالي:

السويد ضد تونس - 5:00 فجرا - بي إن سبورت ماكس 2 و4

إسبانيا ضد الرأس الأخضر - 7:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1و 3

مصر ضد بلجيكا - 10:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 2 و 4

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منتخب مصر مواعيد مباريات اليوم كأس العالم 2026

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