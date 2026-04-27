افتتحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، عددًا من مشروعات الصرف الصحي بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، وذلك خلال جولة ميدانية بمحافظة الأقصر، وبحضور المهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق، وقيادات الوزارة والجهات التنفيذية وعدد من نواب البرلمان.

وشملت الافتتاحات مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي أرمنت، إلى جانب افتتاح مشروع صرف صحي السلام الرئيسية، ومشروع صرف صحي حاجر أرمنت الغربي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي كلمتها، تقدمت وزيرة الإسكان بالشكر لجميع القائمين على تنفيذ تلك المشروعات من مهندسين وفنيين وعمال، مشيدةً بالجهود المبذولة خلال مراحل التنفيذ، ومؤكدةً أهمية الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للحفاظ على الاستثمارات وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تمثل أحد أهم محاور التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة، لما لها من دور مباشر في تحسين مستوى معيشة المواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرةً إلى أن الوزارة تولي أولوية قصوى لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة، باعتبارها من الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل يومي، وتسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية.

تفاصيل افتتاح مشروعات الصرف الصحي بأرمنتوأوضحت أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير خدمات الصرف الصحي بمحافظات الصعيد، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مشيرةً إلى أن مركز أرمنت شهد طفرة ملحوظة في تنفيذ شبكات ومحطات المعالجة خلال السنوات الأخيرة، مضيفة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية في صعيد مصر، من خلال توفير خدمات صرف صحي آمنة ومتكاملة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وأكد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي يتم تنفيذها بالمحافظة، خاصة في قطاع الصرف الصحي، تمثل إضافة قوية للمنظومة، لافتًا إلى أن المحافظة تتابع بشكل مستمر معدلات التنفيذ بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية، لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

مشروعات تخدم أكثر من 120 ألف نسمة

وعقب الافتتاح، تفقدت وزيرة الإسكان ومحافظ الأقصر مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي أرمنت، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 470 مليون جنيه، لخدمة نحو 120 ألف نسمة بعدد من القرى، منها: الرياينة، والرزيقات بحري وقبلي، والديمقراط، والمحاميد بحري وقبلي، والسلام، وحاجر أرمنت الغربي.

مكونات المشروعات وشبكات الخدمة الجديدة..

ويضم المشروع مكونات متكاملة تشمل أعمال المدخل والمصافي، ووحدات معالجة الحمأة، إلى جانب المباني الخدمية والإدارية، وخط سيب بطول 1.25 كم يربط بين وحدات المعالجة ومحطة الرفع القائمة.

كما تابعت الوزيرة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مشروع صرف صحي السلام الرئيسية بمركز أرمنت، والذي تبلغ تكلفته 90 مليون جنيه، ويشمل شبكات انحدار بطول نحو 9.9 كم، ومحطة رفع، وخط طرد بطول 4.35 كم، لخدمة نحو 25 ألف نسمة بعدد من المناطق التابعة لقرية السلام.

واطلعت كذلك على مشروع صرف صحي حاجر أرمنت الغربي، بتكلفة 55 مليون جنيه، والذي يتضمن شبكات انحدار بطول 5.6 كم، ومحطة رفع، وخط طرد بطول 4.75 كم، لخدمة نحو 30 ألف نسمة بقرى حاجر أرمنت الغربي والسلام.