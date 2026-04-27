أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، جولة تفقدية ليلية بعدد من القطاعات بحي جنوب الجيزة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من انتظام العمل بالشوارع الحيوية.



وشملت جولة المحافظ المرور على عدد من الشوارع والمناطق من بينها شارع السوق، وشهداء الأقصى، وشارع المدرسة بالمنيب، ومنطقة القصبجي، وشارع المجزر الآلي، وكوبري القصبجي، ومزلقان المنيب، وشارع صلاح سالم، وذلك لمتابعة الحالة العامة للنظافة والاشغالات والانضباط المروري.

وخلال الجولة وجّه المحافظ جهاز السرفيس بسرعة إزالة موقف عشوائي أمام مستشفى أم المصريين بحي جنوب الجيزة لما يسببه من إعاقة للحركة المرورية وعرقلة لخط سير المواطنين.



كما كلف المحافظ برفع وإزالة وسائل حجز أماكن انتظار السيارات بشارع جمال الدين عفيفي مؤكدًا على ضرورة تحقيق الانضباط بالشوارع ومنع أي تعديات على الطريق العام.



وفي ذات السياق شدد المحافظ على شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات خلال الفترة الليلية بميدان الجيزة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.



ووجّه المحافظ بغلق وتشميع عدد من المقاهي المخالفة والمتعدية على الطريق العام وأرصفة المشاة بشارع السوق ومنطقة القصبجي مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تعيق الحركة.



كما وجّه المحافظ إنذارًا لمسؤولي الإشغالات بحي جنوب الجيزة بعد رصد عدد من حالات التعدي على الطريق العام مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير وأنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة المقصرين .



كما تفقد المحافظ انتشار فرق النظافة خلال الفترة المسائية، للوقوف على كفاءة الأداء وضمان تقديم خدمة نظافة لائقة للمواطنين.



ووجّه المحافظ هيئة النظافة والتجميل بتكثيف حملات النظافة ليلًا، مع دعم منطقة القصبجي بعمالة ومعدات إضافية لرفع كفاءة مستوى النظافة وتحسين البيئة العامة.