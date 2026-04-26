تصوير- محمد معروف:

أكدت الدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أهمية الاستثمار في رأس المال البشري كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتأهيل الكوادر القيادية.

شراكة استراتيجية لدعم بناء القدرات

رحّبت المدير التنفيذي للأكاديمية بوزيرة الإسكان والحضور، مشيرة إلى أن هذا التعاون يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين مؤسساتها، ويعد خطوة مهمة نحو ترجمة الرؤى الاستراتيجية إلى واقع تطبيقي من خلال إعداد وتأهيل الكوادر البشرية.

تأهيل القيادات وتعزيز كفاءة الإدارة

أوضحت "جويلي"، أن الأكاديمية تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف إعداد قيادات قادرة على الربط بين التخطيط والتنفيذ، من خلال برامج تدريبية متطورة تعتمد على أحدث الممارسات الدولية، بما يسهم في تطوير مهارات الإدارة الحديثة واتخاذ القرار.

محاور التعاون بين الأكاديمية ووزارة الإسكان

يتضمن بروتوكول التعاون عدة محاور رئيسية، من أبرزها:

- تأهيل الصفين الثاني والثالث من القيادات التنفيذية.

- تطوير مهارات إدارة المدن الحديثة والمشروعات الكبرى.

- تعزيز كفاءة إدارة الموارد وتعظيم العائد الاقتصادي.

- ترسيخ مفاهيم الاستدامة والحوكمة في العمل المؤسسي.

دعم المدن الجديدة والقطاع السياحي

أكدت الأكاديمية، أن هذا التعاون يأتي بالتوازي مع الطفرة التي تقودها وزارة الإسكان في إنشاء المدن الجديدة وتعظيم الاستفادة من الأصول السياحية، حيث يتم التركيز على إعداد كوادر قادرة على إدارة هذه المشروعات بكفاءة، بما يضمن استدامة التنمية.

تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي

يستهدف البروتوكول تحقيق عدد من النتائج، من بينها رفع كفاءة الأداء داخل أجهزة المدن الجديدة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم تنافسية القطاع السياحي، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري في القطاعات الحيوية.

التزام بمتابعة التنفيذ وتحقيق النتائج

شددت الأكاديمية على أن نجاح هذه الشراكة يعتمد على التكامل وتبادل الخبرات والمتابعة المستمرة لقياس الأثر، مؤكدة التزامها بتحويل هذا التعاون إلى نموذج وطني ناجح يسهم في دعم مسيرة التنمية بالدولة.

