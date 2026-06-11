نشرت الجريدة الرسمية أربعة قرارات جديدة صادرة عن وزارة العدل، تضمنت إنشاء فروع توثيق جديدة تابعة لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق بعدد من المحافظات، في إطار خطة الوزارة للتوسع في تقديم الخدمات التوثيقية وتيسير حصول المواطنين عليها.

فرع توثيق جديد بقرية سجين الكوم بالغربية

شملت القرارات افتتاح فرع توثيق جديد بقرية سجين الكوم التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، على أن يعمل يومي السبت والأحد من كل أسبوع، لتقديم مختلف الخدمات التوثيقية لأهالي القرية والمناطق المجاورة.

إنشاء فرع توثيق داخل تروفال مول بمدينة السادات

كما نصت القرارات على إنشاء فرع توثيق جديد داخل تروفال مول بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، على أن يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشبين الكوم، ويختص بتقديم الخدمات التوثيقية وفقًا للاختصاصات القانونية المقررة.

فرع جديد للتوثيق داخل الغرفة التجارية بكفر الشيخ

وافقت وزارة العدل، في محافظة كفر الشيخ، على إنشاء فرع توثيق جديد داخل مقر الغرفة التجارية المصرية، بهدف تسهيل حصول المواطنين وأصحاب الأعمال على الخدمات التوثيقية دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب الرئيسية.



كما تضمن القرار الرابع افتتاح فرع توثيق "اليكس سيتي الهانوفيل" بمنطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، لخدمة سكان غرب المحافظة وتوفير خدمات التوثيق بالقرب من التجمعات السكنية والتجارية.

وستتولى الفروع الجديدة، تنفيذ جميع أعمال التوثيق المعتادة، فيما تظل المعاملات التي يتطلب القانون إجراؤها أمام جهات اختصاص محددة خاضعة للمكاتب المختصة مكانيًا أو نوعيًا.