رئيس الوزراء: حلول عاجلة للمصانع المتعثرة لدعم الاقتصاد واستعادة الإنتاج

كتب : أحمد الجندي

03:54 م 23/04/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على دراسة لدعم المصانع المتعثرة، في إطار خطة الدولة لإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة وتحفيز النشاط الصناعي.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن الهدف من هذه الخطوة هو التعامل مع المصانع التي تعرضت للتعثر نتيجة الأوضاع الاقتصادية خلال الفترات الماضية، والعمل على إيجاد حلول عملية تساعدها على العودة للإنتاج مرة أخرى، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك عددًا من المصانع كانت تعاني بالفعل من التعثر قبل التحديات الاقتصادية الأخيرة، وهو ما يتطلب معالجة شاملة تأخذ في الاعتبار الظروف المختلفة لكل حالة.

وأكد أن الحكومة تستهدف إعادة دمج هذه المصانع في الدورة الإنتاجية، بما يعزز من القدرة الصناعية للدولة، ويوفر فرص عمل جديدة، ويدعم خطط النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

