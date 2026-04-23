بعد حديث المسلماني في مجلس النواب.. إذاعة صوت العرب تحتل تريند إكس

كتب : أحمد الجندي

10:40 ص 23/04/2026 تعديل في 10:53 ص

إذاعة صوت العرب

تصدر وسم "إذاعة صوت العرب" قائمة الأكثر تداولًا على منصة "إكس"، وذلك عقب تصريحات الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب، والتي أكد فيها أن "صوت العرب لا يزال من القاهرة".

وجاء الوسم في المركز الأول متقدمًا على عدد من الموضوعات الرائجة، من بينها "mbc فويس كيدز" و"الدوري يا زمالك"، في مؤشر على تفاعل واسع مع التصريحات المرتبطة بمستقبل الإعلام المصري.

وخلال كلمته، شدد المسلماني على أن تطوير الإعلام الوطني يأتي في صدارة أولويات المرحلة الحالية، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن الاهتمام يشمل القنوات الفضائية المصرية، ونايل تي في، وإذاعة صوت العرب، باعتبارها ركائز أساسية ضمن خطة التطوير.

وأشار إلى أن مشروع "عودة ماسبيرو" يمثل جزءًا من رؤية متكاملة لإعادة بناء منظومة الإعلام الرسمي، مؤكدًا أنه تم بالفعل إرسال استراتيجية "ماسبيرو 2030" إلى الحكومة، والتي تتضمن تصورًا شاملاً لوضع الاتحاد الحالي، وخطة تطويره بما يتماشى مع متطلبات المستقبل.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تعكس توجهات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء على المستوى السياسي أو الفكري أو الحضاري، بما يعزز دور الإعلام في دعم قضايا الدولة.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن الدور المتوازن الذي تقوم به مصر إقليميًا يجب أن يواكبه إعلام مهني يعبر عن توجهات الدولة، مشيرًا إلى أهمية أن يعكس الخطاب الإعلامي مفاهيم الأمن والتنمية التي تتبناها القيادة السياسية في المنطقة.

وفي سياق متصل، أوضح أن النظام الإقليمي العربي لا يزال قائمًا وفاعلًا، وأن جامعة الدول العربية تظل رمزًا لوحدة الأمة، مجددًا التأكيد على أن "صوت العرب" سيبقى من القاهرة.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قد استعرض جهود (عودة ماسبيرو) أمام لجنة الإعلام والثقافة والآثار في مجلس النواب برئاسة النائبة الدكتورة ثريا البدوي ، وذلك بحضور الوكيلين النائب عماد الدين حسين ، والنائبة إنجي أنور ، وأمين سر اللجنة النائبة دكتورة ضحي عاصي ، والنواب أعضاء اللجنة داليا السعدني ، وهند رشاد ، وآية عبد الرحمن ، ولبني عبد العزيز ، وأميرة العادلي، ومن أعضاء المجلس النائب تامر عبد القادر.

كما شارك في النقاش عدد من قيادات وإعلاميي ماسبيرو وفي مقدمتهم الإذاعي عبد الرحمن البسيوني رئيس الإذاعة.

اذاعة صوت العرب عودة ماسبيرو أحمد المسلماني إعلام مصر

