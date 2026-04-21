"الأزهر للفتوى": منع الآباء من رؤية الأبناء يضر بالحالة النفسية للطفل (فيديو)

كتب : أحمد العش

07:40 م 21/04/2026

الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

أكد الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن منع أحد الوالدين من رؤية الأبناء أثناء الخلافات الأسرية أو في حال أن قام الزوج بالامتناع عن الإنفاق على زوجته وأولاده، يُعتبر سلوكًا سلبيًا ينعكس بشكل مباشر على الحالة النفسية للأطفال.

وأوضح مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال مشاركته في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، أن استخدام الأبناء كورقة ضغط أو وسيلة انتقام بين الزوجين أمر غير مقبول شرعًا وإنسانيًا.

آثار نفسية سلبية على الأطفال بسبب النزاعات

أشار "الحديدي" إلى أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على استقرار الطفل النفسي والعاطفي، وتحرم الأبناء من حقهم الطبيعي في التواصل مع كلا الوالدين.
ولفت إلى أن استمرار هذا السلوك قد يؤدي إلى أضرار نفسية طويلة المدى على الأطفال، نتيجة فقدان التوازن العاطفي داخل الأسرة.

مصلحة الطفل أولوية في الخلافات الأسرية

شدد مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على ضرورة تغليب مصلحة الأبناء عند حدوث أي نزاعات بين الزوجين، وعدم الزج بالأطفال في الخلافات الشخصية.
وأكد الدكتور أسامة الحديدي، أن الحفاظ على العلاقة بين الطفل ووالديه حق أساسي يجب صونه وعدم المساس به تحت أي ظرف.

اقرأ أيضًا:

الأزهر للفتوى: العمومة ولاية وقرابة وإحسان يعزز أواصر الرحم ويحفظ استقرار الأسر

الأزهر للفتوى: الانتحار ليس حلًا.. وطلب الراحة فيه وهم

الأزهر قوانين الأسرة الأحوال الشخصية

فيديو قد يعجبك



حسام حسن يتحدث عن خطة الإعداد لكأس العالم: "سنخوض مباريات قوية"
مفاجآت عن الطلاق والخلع والنفقة.. نهاد أبوالقمصان تكشف خبايا قانون الأحوال
الحوثيون يحذرون من استئناف حرب إيران ويتوعدون بالتصعيد
تراجع إنتاجية بنجر السكر بالفيوم.. والمزارعون: أسعار التوريد لا تغطي تكاليف
مزماره مسموع في الباجور| رحلة هشام مع الآيس كريم بالمنوفية.. 25 سنة بيفرح
مفاجآت عن الطلاق والخلع والنفقة.. نهاد أبوالقمصان تكشف خبايا قانون الأحوال الشخصية
- سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية