عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون، إلى جانب استعراض عدد من الملفات الحيوية والتنموية المرتبطة بدفع جهود التنمية على أرض المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية، وعيدالراجحي مساعد الوزيرة للدعم الفني، والمهندس محمد عبدالسميع رئيس هيئة مشروعات الصرف، وممثلي وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الإسكان والمرافق، ومعهد علوم البحار والمصايد.

وفي مستهل الاجتماع، رحبت الدكتورة منال عوض، بمحافظ الفيوم، مقدمة له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، ومتمنية له التوفيق في قيادة العمل التنفيذي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة ثقتها في قدرته على استكمال ما تحقق من إنجازات، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات، وتسريع وتيرة العمل لاستكمال مسار التنمية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

خطة متكاملة لإحياء بحيرة قارون

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن ملف بحيرة قارون يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية باستعادة التوازن البيئي للبحيرات المصرية، مشددة على أهمية التكامل بين مختلف الجهات التنفيذية لتسريع معدلات التنفيذ وتحقيق نتائج فعلية وملموسة على أرض الواقع، بما يعكس توجه الدولة نحو معالجة التحديات البيئية بصورة شاملة ومستدامة.

واستمعت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى عرض تفصيلي حول مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية ضمن الخطة، حيث تم استعراض مشروع إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصناعي بكوم أوشيم، والذي تبلغ طاقته التصميمية نحو 19 ألف متر مكعب يوميًا، وبدأ تنفيذه في مايو 2023 بعد التعاقد عليه في أبريل من العام ذاته، بإجمالي تكلفة 450 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى نحو 70% مع تقدم ملحوظ في الأعمال المدنية، ووجهت الوزيرة بسرعة توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروع.

تطوير خدمات الصرف الصحي بالفيوم

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لبرنامج تطوير خدمات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، والذي يستهدف خدمة نحو 1.9 مليون مواطن، ويشمل تنفيذ بنية تحتية متكاملة من محطات معالجة وشبكات صرف ومحطات رفع، بتمويل من شركاء التنمية الأوروبيين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من الأعمال، إلى جانب الإعداد للمرحلة الثانية التي تتضمن إنشاء وتوسعة وإعادة تأهيل عدد من محطات المعالجة.

وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تتواصل أعمال تطوير خدمات الصرف الصحي بمركزي إطسا ويوسف الصديق، من خلال تنفيذ وتوسعة 10 محطات معالجة تخدم المصارف المؤدية إلى بحيرة قارون، إلى جانب إنشاء 4 محطات إضافية تخدم مناطق وادي الريان، حيث تم الانتهاء من مشروعين بشكل كامل، مع استمرار العمل في باقي المشروعات، والسعي لتذليل التحديات الفنية، بما يرفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى المحافظة إلى نحو 86%.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن بحيرة قارون شهدت تحسنًا نسبيًا في حالتها البيئية، بما سمح باستئناف نشاط الصيد، وذلك بعد تحسن جودة المياه، مشيرة إلى أنه تم خلال أغسطس 2025 إطلاق نحو 6 ملايين وحدة من زريعة الجمبري، في إطار جهود إعادة التوازن البيولوجي للبحيرة، إلى جانب الاتفاق على خطة لإطلاق أنواع متعددة من الزريعة، شملت زريعة الجمبري و215 وحدة من أسماك أمهات موسى، مع وضع مخطط مستقبلي لتعزيز التنوع السمكي وتحسين دخول الصيادين.

كما استعرضت الوزيرة، مع محافظ الفيوم عددًا من الملفات الحيوية والتنموية المرتبطة بدفع جهود التنمية بالمحافظة، وفي مقدمتها مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، ومشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، إلى جانب مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مختلف القطاعات الخدمية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حرص الوزارة على متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بمحافظة الفيوم، خاصة في قطاعات البنية التحتية، وتحسين أداء المراكز التكنولوجية، ومنظومة النظافة، وتحسين البيئة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية في مختلف المحافظات.

مشروعات الخطة الاستثمارية بالفيوم

شددت على ضرورة تسريع وتيرة العمل في مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026، وإزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مع الالتزام الصارم بالجداول الزمنية المحددة، لضمان دخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين في التوقيتات المحددة.

من جانبه، استعرض محافظ الفيوم أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في عدد من القطاعات الحيوية، مؤكدًا استمرار الجهود لتحسين مستوى الخدمات، خاصة في ملفات رصف الطرق، وتطوير الأسواق، وتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاع أراضي الدولة، مع التأكيد على استمرار التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ توجيهات الدولة وتحقيق التنمية الشاملة.

وفي ختام الاجتماع، وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية، مؤكدة أن تسريع التنفيذ يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق العائد البيئي والاقتصادي المستهدف، وعلى رأسه تقليل أحمال الصرف الصناعي واستعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، كما استعرضت مقترح إنشاء مصنع لاستخراج الأملاح من البحيرة بالقطاع الشمالي، مع توجيه بإعداد دراسة بيئية متكاملة بالتنسيق بين جهاز شؤون البيئة ووزارة الموارد المائية والري، لضمان توافق المشروع مع الاشتراطات البيئية.

كما شددت الوزيرة، على ضرورة تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة بدقة، بما يضمن تنفيذ خطة متكاملة لإعادة التوازن البيئي للبحيرة، واستكمال جهود التطوير عبر جهاز تنمية البحيرات، مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين بشأن التخلص الآمن من الحيوانات النافقة من خلال الأماكن المخصصة لذلك.

وأعرب محافظ الفيوم عن تقديره لجهود وزيرة التنمية المحلية والبيئة وكافة الجهات المشاركة، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل الحكومي في استعادة الحياة البيئية لبحيرة قارون، ومشددًا على دعمه الكامل لاستمرار أعمال التطهير وتطوير المنظومة البيئية بالبحيرة.

