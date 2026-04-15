ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المتحف المصري الكبير، وذلك بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الجديدة.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس وخاصة الجدد وهم المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء خالد زكريا مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للإشراف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، معرباً عن تفاؤله بانضمامهم لعضوية المجلس وما يمثلونه من إضافة قيمة للمجلس على المستويين المهني والشخصي.

كما توجه بالشكر والتقدير للدكتور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السابق، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح المُشرف العام الهندسي السابق على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، على جهودهم خلال فترة توليهم مهام مناصبهم وعضويتهم للمجلس.

ومن جانبه، استعرض الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أعداد الزائرين وإجمالي الإيرادات التي شهدها المتحف منذ افتتاحه الرسمي في نوفمبر الماضي وحتى نهاية مارس الماضي، كما تم عرض مصادر الإيرادات المختلفة والجهود المبذولة لتعظيمها.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الجلسة السابقة لمجلس الإدارة.

وتمت الموافقة على قبول عدد من الإهداءات المُقدمة للمتحف في إطار بعض الزيارات الرسمية الهامة التي شهدها عقب افتتاحه، إلى جانب مناقشة والموافقة على دراسة مٌقترح إنشاء قاعة مُخصصة لعرض الإهداءات والتبرعات الخاصة بالمتحف.

كما تم مناقشة وموافقة المجلس من حيث المبدأ على الطلب المُقدم لإنشاء برج تقوية لشبكات المحمول بما يُسهم في تحسين التغطية بالمتحف والمنطقة المحيطة، مع التأكيد على قيام اللجان الفنية والمالية المُختصة بدراسة الموقع المُقترح وبما لا يؤثر على الرؤية البصرية للمتحف ومنطقة أهرامات الجيزة.

ووافق المجلس كذلك على تجديد مذكرة التفاهم بين المتحف المصري الكبير ومتحف طوكيو الوطني، بما يُعزز أوجه التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة.

كما تم استعراض ومناقشة خطة تفعيل مركز التدريب بالمتحف، في ضوء دور المتحف كمؤسسة ثقافية وعلمية وتدريبية إقليمياً ودولياً في مجالات الآثار والتراث والمتاحف والحفائر.

وفي هذا الإطار، فقد وجه الوزير بضرورة التركيز على إعداد برامج تدريبية متميزة وفائقة التخصص، بما يضمن تميز المتحف في تقديم أنواع محددة من الدورات والمحاضرات وورش العمل ويُعزز من تنافسيته ويُسهم في ترسيخ مكانة المتحف ومصر دولياً وكمركز رائد في مجالات التدريب والترميم والآثار بصفة عامة.

وناقش المجلس سبل الاستفادة من أحد المباني المُلحقة بالمتحف وتحويله إلى فندق، لما يُمثله ذلك من إضافة نوعية تُسهم في زيادة الطاقة الفندقية بالمنطقة، مع تكليف اللجان المختصة باستكمال الدراسات اللازمة ووضع آليات التنفيذ.

كما وافق المجلس على زيادة أسعار تذاكر دخول المتحف اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، بواقع 5 دولارات للزائر الأجنبي و20 جنيهاً مصرياً للزائر المصري.