الجيزة ترفع 1450 طن مخلفات بحملات مكبرة بالمنصورية والمنيرة الغربية- صور

كتب : محمد أبو بكر

01:46 م 13/04/2026 تعديل في 01:46 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حملات مكبرة بالمنصورية والمنيرة الغربية
  • عرض 7 صورة
    حملات مكبرة بالمنصورية والمنيرة الغربية
  • عرض 7 صورة
    حملات مكبرة بالمنصورية والمنيرة الغربية
  • عرض 7 صورة
    حملات مكبرة بالمنصورية والمنيرة الغربية
  • عرض 7 صورة
    حملات مكبرة بالمنصورية والمنيرة الغربية
  • عرض 7 صورة
    حملات مكبرة بالمنصورية والمنيرة الغربية

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، الاثنين، إن المحافظة تواصل جهودها من خلال هيئة النظافة والتجميل، حيث تم رفع نحو 1450 طن من المخلفات والتراكمات بعدد من القطاعات الحيوية.

يأتي ذلك؛ في إطار خطة محافظة الجيزة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين الحالة البيئية وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري.

الجيزة: تنفيذ حملة مكبرة بنهاية طريق المنصورية

تضمنت الأعمال، تنفيذ حملة مكبرة بنهاية طريق المنصورية، أسفرت عن رفع نحو 700 طن من مخلفات الرتش والقمامة إلى جانب تنظيم حملة ليلية بمنطقة أرض الرخام بنطاق حي المنيرة أسفرت عن رفع نحو 750 طن من المخلفات وذلك في إطار تكثيف أعمال النظافة والتعامل الفوري مع بؤر التراكمات.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، أنه تم تنفيذ مبادرات عملية للحفاظ علي النظافة العامة خلال احتفالات شم النسيم من بينها توزيع أكياس قمامة بلاستيكية مجانًا على روّاد الحدائق والمتنزهات لاسيما بنادي الركن الأخضر بكورنيش النيل بإمبابة وحديقة سفاري بطريق أحمد عرابي والمنطقة الأثرية؛ لتيسير جمع المخلفات والحد من إلقائها عشوائيًا إلى جانب تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المشاركة المجتمعية بما يدعم جهود الأجهزة التنفيذية.

وفي السياق ذاته، أكد اللواء محمد الضبيعي، رئيس هيئة النظافة والتجميل، أنه تم تنفيذ حملات نظافة وتجريد بعدد من المحاور والميادين الرئيسية شملت شارع اليابان بحي العمرانية وزراعة وتجميل شارع التحرير بالدقي وميدان خريستو بحي الهرم.

