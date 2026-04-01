مدبولي: استثمارات بـ16 مليار جنيه لتطوير شبكات الطاقة

كتب : أحمد العش

06:44 م 01/04/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن خط سوميد يُعد شركة مشتركة بين عدد من الدول العربية، مشيرًا إلى أنه يقوم حاليًا بنقل كميات من الطاقة أسهمت في تخفيف العبء على فاتورة الاستيراد.

وأوضح "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تعمل على إدخال المزيد من موارد الطاقة، بما يدعم جهود تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز كفاءة منظومة الطاقة.

تطوير الشبكات وزيادة الاستثمارات

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير وتأهيل شبكات الطاقة، من خلال استثمارات تُقدَّر بنحو 16 مليار جنيه، بهدف استيعاب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الخطوات تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، إلى جانب المساهمة في خفض فاتورة الاستيراد.

مدبولي يتابع مشروعات البترول.. واكتشاف جديد للغاز بالصحراء الغربية

رئيس الوزراء: "هدفنا تخفيف الضغط عن المواطن"

قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة
أخبار مصر

قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة

زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالًا بعيد القيامة
حوادث وقضايا

زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالًا بعيد القيامة
عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية ونقله للمستشفى
زووم

عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية ونقله للمستشفى

وسائل إعلام إيرانية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة
شئون عربية و دولية

وسائل إعلام إيرانية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة
وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
أخبار العقارات

وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق