قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن خط سوميد يُعد شركة مشتركة بين عدد من الدول العربية، مشيرًا إلى أنه يقوم حاليًا بنقل كميات من الطاقة أسهمت في تخفيف العبء على فاتورة الاستيراد.

وأوضح "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تعمل على إدخال المزيد من موارد الطاقة، بما يدعم جهود تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز كفاءة منظومة الطاقة.

تطوير الشبكات وزيادة الاستثمارات

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير وتأهيل شبكات الطاقة، من خلال استثمارات تُقدَّر بنحو 16 مليار جنيه، بهدف استيعاب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الخطوات تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، إلى جانب المساهمة في خفض فاتورة الاستيراد.

