نشرة التوك شو| أصداء فضيحة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. ونصائح لتجنب نزلات البرد الحادة

كتب : داليا الظنيني

12:17 ص 01/04/2026

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

نشأت الديهي: قانون إعدام الأسرى "فضيحة" وخرق صارخ للقوانين الدولية

شنّ الإعلامي نشأت الديهي هجومًا حادًا على قرار الكنيست الإسرائيلي المتعلق بالمصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفًا الخطوة بأنها تجاوز خطير لكافة المواثيق الحقوقية والشرائع السماوية.

النمنم" يحذر من الحروب النفسية والأخبار المضللة في ظل التوترات الإقليمية

أكد حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، أن التعاطي مع الأخبار خلال فترات النزاعات المسلحة يتطلب حذراً شديداً وتدقيقاً مضاعفاً، محذراً من الخطورة البالغة للحروب النفسية وما يصاحبها من انتشار واسع للمعلومات المضللة التي تهدف إلى تزييف الوعي العام.

مديونية الـ 40 مليار لمحمد الخشن.. المحامي خالد أبو بكر يوضح

أكد المحامي خالد أبو بكر، الوكيل القانوني لرجل الأعمال محمد الخشن، أن المنظومة المصرفية في مصر تتمتع بصرامة شديدة، حيث لا تمنح القروض إلا بعد التحقق الكامل من الملاءة المالية والقدرة الائتمانية للشركات، تعليقًا على أنباء حصول الخشن على نحو 40 مليار جنيه كقروض من عدة بنوك.

الأرصاد: سحب ممطرة تتقدم نحو القاهرة والصعيد وتقلبات جوية مرتقبة غدا

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تطورات الحالة الجوية التي تشهدها البلاد، حيث قال إن السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة بدأت في التكاثر منذ الصباح الباكر فوق الصحراء الغربية، ثم تقدمت تدريجياً نحو الداخل لتصل حالياً إلى محافظات صعيد مصر.

قبل الخروج من المنزل.. 4 نصائح من "المصل واللقاح" لتجنب نزلات البرد الحادة

وجه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، نصائح للمواطنين بضرورة توخي الحذر تجاه موجة الطقس غير المستقر التي تشهدها البلاد حالياً، مشدداً على أهمية الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة لتجنب الإصابة بالأمراض الصدرية والتنفسية الناتجة عن تذبذب درجات الحرارة

حالة الطقس قانون إعدام الأسرى نشرة التوك شو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار جديد داخل الأهلي بشأن إدارة كرة القدم.. ماهو؟
رياضة محلية

قرار جديد داخل الأهلي بشأن إدارة كرة القدم.. ماهو؟
من هي الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون المختطفة في العراق؟
شئون عربية و دولية

من هي الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون المختطفة في العراق؟
تعطيل الدراسة والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)
أخبار مصر

تعطيل الدراسة والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)
الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل

متحور "سيكادا" يثير القلق.. ينتشر في 25 ولاية أمريكية وهذه أبرز أعراضه
نصائح طبية

متحور "سيكادا" يثير القلق.. ينتشر في 25 ولاية أمريكية وهذه أبرز أعراضه

