الأرصاد: سحب ممطرة تتقدم نحو القاهرة والصعيد وتقلبات جوية مرتقبة غدا

كتب : داليا الظنيني

10:18 م 31/03/2026
    السحب المنخفضة أخفت قمة جبل عتاقة
    ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة في سماء القاهرة
    تكاثر السحب المنخفضة في سماء الإسكندرية
كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تطورات الحالة الجوية التي تشهدها البلاد، حيث قال إن السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة بدأت في التكاثر منذ الصباح الباكر فوق الصحراء الغربية، ثم تقدمت تدريجياً نحو الداخل لتصل حالياً إلى محافظات صعيد مصر.

تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء

وأضاف القياتي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"، أن محافظات المنيا وبني سويف والفيوم على موعد مع أمطار متوسطة قد تصل إلى حد الرعد، موضحاً أن العاصمة (القاهرة) ستتأثر خلال الساعات القادمة بأمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، مع احتمال سماع دوي الرعد، مؤكداً أنها حالة "غير مقلقة".
أما عن توقعات اليوم التالي، فقد قال عضو المركز الإعلامي إن طقس غدٍ الأربعاء سيشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي، تماشياً مع تنبيهات الهيئة العامة للأرصاد، إذ من المتوقع أن تقترن الأمطار بنشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة والرمال، تزامناً مع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة.

وذكر الدكتور القياتي أن كميات الأمطار المتوقعة غداً في بعض المناطق ستعادل تلك التي هطلت خلال "النوبة" الماضية، في حين قد تكون حدتها أقل في مناطق ومحافظات أخرى.

