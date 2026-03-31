شنّ الإعلامي نشأت الديهي هجومًا حادًا على قرار الكنيست الإسرائيلي المتعلق بالمصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفًا الخطوة بأنها تجاوز خطير لكافة المواثيق الحقوقية والشرائع السماوية.

وقال "الديهي"، خلال حلقة الثلاثاء من برنامجه "بالورقة والقلم" عبر فضائية "Ten"، إن هذا التحرك يمثل "فضيحة سياسية وقانونية" مكتملة الأركان، مؤكدًا أن هذا النهج يكشف بوضوح عن عقلية تبتعد تمامًا عن روح القوانين والقيم الإنسانية المتعارف عليها عالميًا.

وأضاف أن تبني مثل هذه التشريعات الانتقامية لا يؤدي إلا إلى تأجيج الاحتقان في المنطقة، لافتًا إلى أن هذه الممارسات تقوض فعليًا أي آفاق مستقبلية للسلام، حيث إن الجانب الإسرائيلي بهذا المسلك يثبت عدم جديته في الرغبة في تعايش حقيقي أو استقرار دائم.

واستطرد الإعلامي المصري بفتح نافذة على التاريخ، حيث استشهد بالنموذج المصري في التعامل مع قضايا الحرب والسلام، موضحًا أن القاهرة لم تتبنَّ خيار السلام إلا من موضع قوة وبعد تجارب مريرة وحروب طاحنة بين عامي 1967 و1973، وهو ما جعل الدولة المصرية تدرك القيمة الحقيقية للسلام المبني على العدل لا على القمع.

واختتم الديهي حديثه مشددًا على أن السلام الحقيقي يتطلب أولًا إدراك الأطراف كافة للفاتورة الباهظة للحروب، مؤكدًا في الوقت ذاته على محورية الدور المصري الذي لا يتوقف عن الدفع باتجاه إرساء قواعد الاستقرار وحماية المنطقة من الانزلاق نحو مزيد من العنف.

