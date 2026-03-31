أكد حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، أن التعاطي مع الأخبار خلال فترات النزاعات المسلحة يتطلب حذراً شديداً وتدقيقاً مضاعفاً، محذراً من الخطورة البالغة للحروب النفسية وما يصاحبها من انتشار واسع للمعلومات المضللة التي تهدف إلى تزييف الوعي العام.

وقال "النمنم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "Ten"، إن مساحة كبيرة من المعلومات المتداولة في أوقات الحروب تكون "موجهة" ومبالغاً فيها بشكل متعمد، وذلك لخدمة أجندات معينة وتحقيق أهداف تخدم أطراف النزاع على حساب الحقيقة.

وأضاف وزير الثقافة الأسبق أن المسؤولية تقع على عاتق العاملين في الحقل الإعلامي بضرورة العودة إلى المصادر الأصلية والموثوقة فقط، داعياً إلى تفعيل آليات التحقق المباشر من صحة المعلومات والابتعاد تماماً عن المصادر الثانوية التي قد تفتقر إلى الدقة والموضوعية.

وأوضح أن الظرف الراهن، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالملف الإيراني، يفرض التزاماً صارماً بمعايير الدقة والتحديد في نقل الخبر، مؤكداً أن الحفاظ على رصيد المصداقية لدى الجمهور يجب أن يظل الأولوية القصوى التي تسبق الرغبة في تحقيق السبق الصحفي، حتى وإن استدعى ذلك التريث في عملية النشر.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن سرعة تداول الأخبار في العصر الحالي سلاح ذو حدين، مما يجعل من التمسك بالقيم المهنية والأخلاقية للإعلام ضرورة قصوى لحماية المجتمع من حملات التضليل الممنهجة.

