أكد المحامي خالد أبو بكر، الوكيل القانوني لرجل الأعمال محمد الخشن، أن المنظومة المصرفية في مصر تتمتع بصرامة شديدة، حيث لا تمنح القروض إلا بعد التحقق الكامل من الملاءة المالية والقدرة الائتمانية للشركات، تعليقًا على أنباء حصول الخشن على نحو 40 مليار جنيه كقروض من عدة بنوك.

وقال "أبو بكر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إن كافة التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها "الخشن" مدعومة بضمانات كافية وقوية، مشيراً إلى أن إجراءات الاقتراض في مصر تتسم بالدقة والتعقيد ولا تُمنح بسهولة.

وأوضح أن هناك حملة استهداف من أحد المواقع الإلكترونية ضد موكله استندت إلى معلومات مغلوطة، مؤكداً أن الاستثمار يعتمد في المقام الأول على "السمعة"، وتساءل عن المستفيد من ترويج شائعات قد تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر على الروح المعنوية لآلاف العاملين في مجموعة الخشن.

وأضاف أن مصانع محمد الخشن تعد صروحاً إنتاجية قائمة بالفعل ومستمرة في العمل داخل مصر، مشدداً على أن رجل الأعمال لن يغادر وطنه ويضع على عاتقه مسؤولية آلاف الأسر المصرية التي تعمل في مشروعاته.

واستطرد قائلاً إن موكله يتصدر عالمياً في استخدام تكنولوجيا إنتاج الأسمدة، ويمتلك أصولاً ضخمة تقدر بالمليارات، لافتاً إلى أن عملية جدولة القروض هي إجراء مالي طبيعي ومعتاد، وأن "الخشن" منتظم تماماً في سداد كافة التزاماته تجاه البنوك المصرية.

واختتم "أبو بكر" حديثه بالمطالبة بضرورة فتح تحقيق رسمي مع مروجي هذه الأخبار ومن قام بتزوير الأرقام المتداولة، لما تسببه من أضرار جسيمة ببيئة الاستثمار، بحسب تعبيره.

أحمد موسى ينفي شائعة تلوث المياه وانتشار الألتهاب السحائي

أحمد موسى: باسم عودة كان أفشل وزير تموين وجده أُعدم في تنظيم 1965