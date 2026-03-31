وجه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، نصائح للمواطنين بضرورة توخي الحذر تجاه موجة الطقس غير المستقر التي تشهدها البلاد حالياً، مشدداً على أهمية الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة لتجنب الإصابة بالأمراض الصدرية والتنفسية الناتجة عن تذبذب درجات الحرارة.

نصائح لمواجهة الطقس غير المستقر والأتربة

قال "الحداد" في مداخلة هاتفية مع الدكتور جمال شعبان ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان"، إن مرضى الحساسية هم الفئة الأكثر عرضة للمخاطر في مثل هذه الأجواء، ناصحا إياهم بضرورة ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل والبدء في استخدام البخاخات الوقائية فوراً لتجنب أي مضاعفات.

وأضاف استشاري المناعة أن الغرض من ارتداء الكمامة في هذه الحالة لا يقتصر على الوقاية من الفيروسات فحسب، بل يعمل كحائط صد ضد الأتربة والتقلبات الجوية الحادة التي تؤثر بشكل مباشر على الجهاز التنفسي، داعياً الجميع لعدم الاستهانة بهذه الإجراءات حماية لصحتهم.

وأوضح أن هطول الأمطار في شهر أبريل يعد ظاهرة غير معتادة، مما يستوجب عدم التسرع في ارتداء الملابس الصيفية، مؤكداً أن الاستعجال في تخفيف الملابس هو السبب الرئيسي وراء انتشار نزلات البرد في الوقت الراهن.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن الحفاظ على استقرار الحالة الصحية يبدأ من الوعي بطبيعة التغيرات المناخية والتعامل معها بحذر، خاصة في ظل العواصف والتقلبات غير المتوقعة.

اقرأ أيضًا:

