تترقب جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم، المواجهة الحاسمة التي تجمع بين الزمالك واتحاد العاصمة على إستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسط اهتمام كبير من المشجعين بمعرفة أسهل طرق الوصول إلى الملعب قبل انطلاق اللقاء في التاسعة مساءً.

وكان الفريق الجزائري قد حسم مباراة الذهاب لصالحه بهدف دون مقابل، في لقاء شهد العديد من اللقطات المثيرة، أبرزها إلغاء هدف للزمالك، مما يزيد من سخونة مواجهة العودة بالقاهرة.

أسهل طرق الوصول إلى إستاد القاهرة

يمكن للجماهير القادمة من مختلف مناطق القاهرة والجيزة الوصول إلى الإستاد عبر وسائل النقل العامة أو من خلال مترو الأنفاق، خاصة مع التوقعات بحضور جماهيري غفير.

عبر المواصلات العامة: تتوفر سيارات النقل العام والميكروباصات المتجهة إلى طريق صلاح سالم، حيث يمكن النزول مباشرة أمام بوابات إستاد القاهرة الدولي.

من محطة رمسيس بالمترو: يمكن استقلال مترو الأنفاق حتى محطة العتبة، ثم التحويل إلى الخط الثالث، والنزول في محطة "الاستاد" التي تقع بالقرب من بوابات الدخول الرئيسية.

من منطقة الهرم وفيصل: يمكن التوجه من الهرم أو فيصل إلى محطة مترو الجيزة أو فيصل بالخط الثاني، ثم التحويل في محطة العتبة إلى الخط الثالث وصولًا إلى محطة الاستاد، كما يمكن استخدام الميكروباصات المتجهة إلى رمسيس ومنها إلى صلاح سالم.

من منطقة المرج: يمكن استقلال المترو من محطة المرج (الخط الأول) حتى محطة العتبة (بعد التحويل من الشهداء)، ثم التحويل إلى الخط الثالث والنزول بمحطة الاستاد، أو استخدام وسائل المواصلات المتجهة مباشرة إلى صلاح سالم.

من مدينة السلام: يمكن للجماهير القادمة من السلام التوجه إلى رمسيس عبر وسائل النقل المختلفة، ثم استقلال مواصلات صلاح سالم إلى الإستاد، أو استخدام المترو والتحويل عبر محطة العتبة وصولًا لمحطة الاستاد.

من الجيزة: تُعد منطقة الجيزة من أسهل المناطق للوصول إلى الإستاد، سواء عبر سيارات النقل العام المتجهة إلى صلاح سالم، أو من خلال مترو الأنفاق بالتحويل إلى الخط الثالث المتجه إلى عدلي منصور والنزول بمحطة الاستاد.

تعليمات وإرشادات حاسمة للجماهير

وفي إطار الاستعدادات التنظيمية للمباراة، وضعت الشركة الإفريقية للأمن والحراسة مجموعة من التعليمات الخاصة بالجماهير، مع تشديد إجراءات التفتيش على جميع البوابات لتأمين اللقاء.

تشمل قائمة الممنوعات المحظور دخولها المدرجات ما يلي:

الشماريخ، والألعاب النارية، ومحدثات الصوت؛ نظراً لخطورتها على سلامة الحضور، وتجنباً للعقوبات التي قد تُفرض على النادي من الاتحاد الإفريقي.

اللافتات المسيئة أو الشعارات غير الرياضية والمسيئة للمنافس.

الزجاجات المعدنية والمشروبات المعلبة، والولاعات، والأدوات الحادة، والأسلاك الكهربائية (الشواحن والباور بانك)، وذلك للحفاظ على سلامة الجماهير وضمان خروج المباراة بصورة عادلة ومنظمة وآمنة.

