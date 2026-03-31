أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشرتها الجوية ليوم الأربعاء 1 أبريل 2026، متوقعة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية.

تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء

توقعت "الهيئة" سقوط أمطار متوسطة قد تغزر مع تقدم ساعات النهار وتكون رعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية تشمل محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء، على فترات متقطعة.

وأشارت توقعات "الأرصاد" إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا وتغزر مساءً وحتى صباح الخميس، على مناطق من محافظات الغربية والمنوفية والشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد، إلى جانب شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و50 كيلومترًا في الساعة على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر، خاصة على السواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد، مع هبات رياح تصل إلى 70 كيلومترًا في الساعة.

الأرصاد تحذر المواطنين من موجة الطقس السيئ

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تأثيرات السحب الرعدية، والتي قد يصاحبها نشاط قوي للرياح الهابطة، وانخفاض في الرؤية الأفقية، واحتمال حدوث برق وسقوط حبات برد في بعض المناطق، إلى جانب تجمع مياه الأمطار.

ودعت "الهيئة" المواطنين إلى توخي الحذر، وتجنب الوقوف أسفل الأشجار واللوحات الإعلانية والمباني المتهالكة، واتباع إرشادات القيادة الآمنة، مع متابعة النشرات والتحديثات الصادرة عنها واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة.

الأرصاد تحذر من أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة



